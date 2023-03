El PP de El Escorial denuncia goteras en el Juzgado de Paz, que ya estarían solucionadas, según el Ejecutivo

Documentos de los vecinos a punto de "morir" ahogados. Con esa frase ha criticado el Partido Popular de El Escorial el estado que presentan las instalaciones del Juzgado de Paz por las goteras e inundaciones.

Según los populares, en una visita realizada el pasado 20 de febrero al Juzgado de Paz, algunos de sus concejales pudieron contemplar unos grandes boquetes abiertos en el techo que dejaban entrever las tuberías y, con unos plásticos, "malamente colocados", se intentaban proteger las miles de carpetas que se guardan en la instalación con trámites y documentación de los ciudadanos.

Lo han denunciado públicamente los populares como un ejemplo más, dicen, del abandono generalizado de las dependencias municipales.

"En el Juzgado de Paz hay una avería importante. Al parecer es una bajante que se ha roto y ha provocado una gotera. La preocupación del personal es que se han mojado documentos, hay documentación de mucho interés y deben estar custodiados con mucho cuidado. Hay algunos que están ya ilegibles por la humedad que han cogido y parece que nadie pone medios", ha apuntado Antonio Vicente, portavoz y candidato a la alcaldía, quien añade que es responsabilidad tanto del Ayuntamiento como del Ministerio de Justicia conservar el estado de estas instalaciones.

Por su parte, el equipo de Gobierno no ha tardado en responder. Si bien reconoce que la gotera existió, no ha afectado a los documentos y el problema está solucionado porque, según su versión, fue cosa de hace dos meses, y no una semana como dice el PP.

"Es verdad que hubo una gotera, pero se subsanó a principios de año, están sacando noticias del cajón de los recuerdos. La avería no es de ahora, es una gotera que viene de años, pero no ha afectado a ningún documento, a nosotros no se nos ha trasladado lo contrario desde el Juzgado de Paz, se ha hablado con ellos en todo momento, sabiendo que dependen directamente de otra Administración pero están dentro de un edificio municipal y en cuanto a la estructura les tenemos que dar el soporte necesario", asegura Tamara Ontoria, alcaldesa en funciones.

En lo que sí coinciden tanto Ejecutivo como oposición es en el estado de otras dependencias municipales como los espacios para las asociaciones. Ontoria asegura que se encuentra trabajando en licitaciones, tal y como hizo su antecesor, Antonio Vicente, para dar respuesta a esta demanda.