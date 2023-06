El Escorial celebra las fiestas de San Bernabé, con la orquesta Panorama, que repite, y un tributo a Estopa

El Ayuntamiento de El Escorial ha dado a conocer este jueves los detalles de las fiestas patronales de San Bernabé, que se celebrarán del 8 al 12 de junio poniendo el foco en las actividades tradicionales que se han ido perdiendo a lo largo de los años.

Arrancarán el día 8 con el pregón de Javier Vicente, decano de los alcaldes que ha tenido la Villa y ex Romero Mayor de la Hermandad de la Virgen de la Herrería.

Entre los platos fuertes, la presencia por segundo año consecutivo de la Orquesta Panorama en el Parque de La Manguilla en la noche del 10 de junio, un día en el que habrá novedades con respecto al patrón y un guiño al reciente hermanamiento con Sarria, localidad de Lugo donde nació Matías López, el Willy Wonka que inundó de olor a chocolate El Escorial con su fábrica. Una charanga de ese municipio amenizará las actividades del día 10 de junio.

Además, habrá torneo de mus, concursos de disfraces, aperitivos populares, una Fiesta Holly que tuvo gran éxito el año pasado, carrera de bicicletas, un tributo a Estopa, discoteca móvil, actividades musicales y cuentacuentos para los más pequeños o la zarzuela “La Revoltosa”.

La Manguilla, los Jardines Lorenzo Fernández Panadero y la Plaza de España serán los principales escenarios de las fiestas, junto a la Casa de Cultura Pilar Herranz, donde se celebrará el tradicional Pleno de Honores y Distinciones el 11 de junio. Este año serán premiados, entre otros, Cruz Roja o la Policía Local.

Precisamente ante la merma de efectivos que arrastra El Escorial, para poder reforzar la seguridad en los festejos, ha habido que pedir ayuda a Galapagar.

“La mejor sorpresa en positivo que me llevo de estos 20 meses es la Policía Local y su compromiso a pesar de las circunstancias, no me voy a cansar de repetirlo, pero en este caso hemos tenido que ser responsables y firmar un convenio con otro municipio, muy a nuestro pesar porque nos gustaría que hubiera 42 agentes, que son los que tiene El Escorial”, ha dicho la alcaldesa en funciones, Tamara Ontoria.

La instalación de las ferias se hará, al igual que en los años anteriores, en el Casco Urbano desde este fin de semana.

Durante la presentación también se ha hecho especial hincapié en que en el “magnífico” servicio que presta la Policía Local y los empleados municipales y por ello, serán premiados con la Medalla de Oro de la Leal Villa de El Escorial. La Medalla de Plata de la Leal Villa de El Escorial se entregará a Cruz Roja, la Medalla de Mérito Artístico al Sr. D. David Huerta Pontón, la Medalla de Mérito Empresarial al Pub “Don Gregorio “ (40º aniversario) y la Medalla de Servicio a Doña María Isabel Castro Roca.

Aunque el programa de fiestas se comenzará a repartir físicamente a partir del lunes entre los vecinos, ya está en versión digital.

