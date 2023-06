El Escorial cancela actividades de las fiestas de San Bernabé por falta de policías

No han pasado ni cuatro días desde que el equipo de Gobierno de El Escorial presentara el programa de las fiestas patronales de San Bernabé y ya se han caído varios de los eventos previstos. El motivo: la falta de policías.

Finalmente los agentes de refuerzo que iban a llegar desde Galapagar no estarán disponibles. Una circunstancia que ha hecho que, de forma urgente, el Ejecutivo haya tenido que valorar las opciones y se haya decidido por cancelar los bailes bachata y discoteca de los 80 y 90 del viernes 9 de junio en horario nocturno y la discoteca móvil que estaba programada tras la actuación de la Orquesta Panorama

Los dos primeros eran en la Plaza de España -junto al Ayuntamiento, el tercero en el Parque de La Manguilla.

"Tras muchas valoraciones, hemos concluido en suspender las actividades, que con asesoramiento, consideramos pueden ser más conflictivas", ha asegurado en un comunicado oficial, refrendado este lunes por la alcaldesa en funciones, Tamara Ontoria, quien ha comparecido en rueda de prensa para anunciar los cambios junto a los ediles de Festejos y Cultura, Demetrio Garrido y Paloma Menéndez, respectivamente.

Precisamente Ontoria había alabado en la presentación del pasado jueves, 1 de junio, la labor de la Policía Local en El Escorial y su compromiso, pese a las circunstancias e incertidumbre laboral, asegurando que era una de las mejores sorpresas que se llevaba de los 20 meses de Gobierno, pero ahora apunta que "es triste haber tenido que llegar a esta situación".

Para estas fiestas se había procedido a pedir voluntarios para cubrir las fiestas, tal y como se viene haciendo año tras año, a cambio del pago de una productividad. Los agentes decidieron no prestar servicio, pero entendieron que la seguridad del municipio en las fiestas era una prioridad y el Ayuntamiento hizo un convenio con la Policía Municipal de Galapagar para que sus agentes acudieran a hacer la cobertura de algunos eventos. "Una hora después de la presentación del programa de Fiestas, recibimos una llamada diciendo que el acuerdo firmado con Galapagar había sido, me permito a usar el término, boicoteado. Por tanto nos quedamos desprovistos de policías tanto el viernes como el sábado", contaba la alcaldesa en funciones este lunes.

El Ayuntamiento de El Escorial no ha podido buscar alternativas a la llegada de efectivos desde Galapagar debido a que los plazos no le permiten solicitar agentes de otras localidades. "Teníamos todo firmado con Galapagar, pero estos convenios tienen que venir aprobados por la Comunidad de Madrid y ya no entrábamos en plazo con otros municipios. Evidentemente los polícias entre ellos hablan y se protegen... y lo entiendo", apuntaba Ontoria, quien añade que el equipo de Gobierno "se va con la cabeza muy alta sabiendo que ha luchado más por los derechos de los policías que incluso ellos mismos". "No nos merecíamos esto, hemos pagado un precio político muy alto, pero las fiestas siguen adelante".

La seguridad será cuestión de los agentes de Policía disponibles y de un dispositivo de refuerzo que llegará por parte de la Guardia Civil para eventos multitudinarios como la actuación estelar de la Orquesta Panorama, el plato fuerte de las fiestas.