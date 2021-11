Escolares de Collado Villalba participan en una jornada para prevenir la violencia y el acoso en las aulas

Unos 150 alumnos del Instituto Lázaro Cárdenas de Collado Villalba han participado este miércoles en un acto con motivo del Día Internacional Contra la Violencia y el Acoso Escolar.

En los cines del Centro Comercial Planetocio han asistido a una proyección y a una charla sobre prevención con Policía Local, representantes de Aldeas Infantiles y profesores.

Ha sido impresionante ver, en una sala llena de chavales de apenas 12 y 13 años, prácticamente todas las manos levantadas cuando se les ha preguntado si tenían teléfono móvil o si usan redes sociales tan populares como Instagram o TikTok. Porque si están en ellas pueden acabar siendo víctimas del ciberacoso, que ha desplazado a otras formas de acoso, fuera y dentro del entorno escolar, con consecuencias terribles.

Sobre todo esto se ha hablado en esta jornada que ha inaugurado la alcaldesa. "Es un problema real, muy actual, que tenemos que abordar todos: padres, administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad... y, sobre todo, los profes, para hacerles entender a los niños que lo que ocurre en las redes sociales es mentira, como poco, y como mucho, y más dañiño, distorsiona la realidad", ha dicho Mariola Vargas.

Pero, sin duda, lo más impactante ha sido la proyección del vídeo en el que Amanda Todd, una joven canadiense de 15 años, relató en 2012 el acoso y ciberacosoal que fue sometida por sus compañeros de clase. Lo grabó poco antes de suicidarse. Una historia con la que se busca generar conciencia entre los menores.

"Es importante concienciarles de que ellos no son los culpables, son las víctimas. Que no tengan miedo a denunciar porque van a recibir la ayuda: del centro escolar, orientadores, Policía, padres... Hay que romper el cliché: a las víctimas se les hace sentir como que es un problema que se han buscado y no es así", ha apuntado el edil de Seguridad de Collado Villalba, Miguel Aisa.

Esta jornada se une al trabajo habitual que las áreas de Seguridad y Educación del Ayuntamiento desarrollan en los centros escolares durante todo el curso, tanto con alumnos de Primaria como de Secundaria, para prevenir el acoso, que incluye charlas y la realización de cuestionarios y el seguimiento de la situación de los alumnos.