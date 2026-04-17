Escena Escorial, el Festival que este verano pretende dar más vida al Teatro Auditorio de San Lorenzo con música, danza y clown

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial será el escenario principal del nuevo Festival de Artes Escénicas Escena Escorial

Se cumplen 20 años desde la inauguración del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y en este 2026 ha iniciado una nueva etapa convirtiéndose en sede de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la ORCAM.

Este verano, además, estrenará Festival de Artes Escénicas. Escena Escorial se llama y es una de las muchas iniciativas planteadas para ofrecer más vida a este espacio cultural y posicionarlo como un referente con una programación fluida, diversa y multidisciplinar.

Se ha presentado este viernes bajo la batuta, y nunca mejor dicho, de Alondra de la Parra, que es directora artística del Auditorio y directora titular de la ORCAM.

"Más de 250 artistas en escena, tenemos a cuatro orquestas, tenemos solistas de 11 países... tendremos artistas como Yamandu Costa, Thomas Enhco, Nemanja Radulovic, Daniel Barenboim con su orquesta, Chula The Clown, haremos la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler con Serena Sáenz y Gaelle Arquéz, al Cuarteto Arod de Francia, una nueva producción de 'Carmen' con la maravillosa directora escénica Bárbara Lluch... Estoy muy emocionada de traer tantas expresiones artísticas, ballet, clown, orquesta, coro, ensambles de cámara a este lugar tan mágico que es San Lorenzo de la Escorial", ha dicho.

Al acto ha asistido, entre otros, el consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco, quien ha resaltado el valor del Teatro Auditorio y su entorno, además de recordar el compromiso de la Comunidad de Madrid por llevar la cultura a todos los rincones de la región.

"Lo maravilloso de este Auditorio de San Lorenzo del Escorial, que además tenemos la suerte de que esté en un emplazamiento Patrimonio de la Humanidad. La Comunidad de Madrid, lo hemos dicho muchas veces, no sólo es su capital, también es la riqueza patrimonial y cultural de sus municipios, y en ese sentido San Lorenzo es un ejemplo clarísimo de ello", apuntaba.

Aunque el Teatro Auditorio será el escenario principal del Festival Escena Escorial, que se celebrará del 28 de agosto al 20 de septiembre, habrá actuaciones en otros puntos de San Lorenzo de El Escorial, como el Real Coliseo Carlos III. También en el Teatro de la Antigua Mina, en el cercano municipio de Zarzalejo.

Como preámbulo del festival, el 15 de agosto el legendario pianista Grigori Sokolov ofrecerá un recital extraordinario en el Auditorio.

Toda la programación se puede consultar en www.escenaescorial.org.