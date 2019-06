El equipo de Gobierno no contempla integrar ‘de momento’ a ningún otro grupo

El nuevo Ejecutivo de Guadarrama no lo va a tener nada fácil con tan solo cinco ediles (cuatro del PP y uno de Ciudadanos) en una Corporación de 17. No lo tuvo APPG con seis y ahora, con un arco municipal mucho más fragmentado, no queda otra que sentarse a dialogar y consensuar líneas programáticas con el resto de partidos para poder sacar adelante los proyectos que los vecinos necesitan.

"Se pretende que el acuerdo sea un estilo de gobierno y como punto de partida vamos a planificar con el resto de formaciones políticas unas líneas conjuntas de actuación para que exista un entendimiento inicial y que estos cuatro años sean lo más fructíferos para el Ayuntamiento de Guadarrama. Es necesario retomar algo que no ha existido en la pasada legislatura que es la Junta de Portavoces donde haya una comunicación fluida mensualmente", ha dicho el alcalde, el popular Diosdado Soto, quien, eso sí, ya ha anunciado que de momento no contempla sumar otros grupos al Ejecutivo aunque "tampoco se descarta que a lo largo de la legislatura se pueda establecer, siempre desde formaciones afines a la línea programática y a los principios y valores del equipo de Gobierno".

PRIMERAS ACTUACIONES

De momento el Gobierno local, que se ha presentado este miércoles a los medios (con la ausencia de uno de sus miembros, Rafael Valero, concejal de Festejos, Protección Civil, Tráfico y Comunicación) tiene intención de mantener reuniones con los distintos grupos una vez tenga lugar el Pleno de Organización, fijado para este viernes, 28 de junio, a la una de la tarde.

Un Pleno en el que se hará oficial el reparto de delegaciones entre los distintos miembros del Ejecutivo, con las novedades ya anunciadas, la principal, una concejalía específica de Urbanizaciones, inexistente hasta ahora y asumida por la popular Alba López, primera teniente de alcalde.

El alcalde ha insistido en que se trata de mejorar la comunicación con los vecinos que residen fuera del casco urbano y atender sus demandas, algo que ya ha comenzado a hacer.

"Estando en la oposición el Partido Popular mantuvo la premisa de que las urbanizaciones también existen. Dado ese compromiso queremos canalizar con esa concejalía las demandas, necesidades y la interlocución con esos vecinos para desarrollar acciones en el extrarradio. En estos diez primeros días ya se han puesto en contacto algunas urbanizaciones con el Ayuntamiento, hemos anotado problemas, principalmente en materia de servicios, y ya se han empezado a ejecutar algunas actuaciones", ha explicado Soto.

Respecto a una de las urbanizaciones, Vallefresnos, donde existe un movimiento vecinal en contra de la construcción de una residencia geriátrica privada, Diosdado Soto ha recordado que existe un procedimiento judicial contencioso-administrativo abierto y pendiente de resolución, por lo que ha preferido no pronunciarse.

Sí lo ha hecho acerca de los pasos que está adoptando para llevar a cabo uno de sus compromisos electorales, tal y como adelantó a los micrófonos de COPE de la SIERRA tras su investidura: la cesión de suelo a la Comunidad de Madrid para la construcción del nuevo Centro de Salud.