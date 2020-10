Empieza la vacunación contra la gripe para más de un millón de madrileños

La campaña de vacunación contra la gripe ha empezado este miércoles para más de un millón de madrileños mayores de 60 años y personas de cualquier edad que tengan problemas crónicos o pertenezcan a grupos de riesgo.

Este año la Comunidad de Madrid dispone de 1'3 millones de dosis, 50.000 más que el año pasado, y además de ampliar a 859 los centros autorizados habrá dos unidades móviles de Cruz Roja para vacunar a mayores en zonas rurales y de difícil acceso.

Están llamados a vacunar los mayores de 60 años, las personas de cualquier edad que sufran diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad oncológica, inmunodepresión; las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación; el personal sanitario y socio-sanitario, cuidadores de pacientes vulnerables, así como personal de servicios esenciales: bomberos o policías.

La Consejería de Sanidad destaca la importancia de que este año se vacunen las personas de los grupos de riesgo, que son a su vez quienes "sufren más complicaciones en caso de contraer la COVID-19".

En esta campaña hay tres tipos de vacunas según la edad: para los grupos de riesgo de 0 a 14 años; para los adultos de entre 15 y 64 con o sin factores de riesgo, que por primera vez recibirán una vacuna tetravalente que cubre cuatro cepas del virus; y una vacuna coadyuvada para los mayores de 65 años que potencia la respuesta inmune.

Las personas que hayan contraído COVID-19 y pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo se pueden vacunar frente a la gripe una vez recuperados de la enfermedad, según Sanidad.

Para vacunarse en los centros de salud, hay que pedir cita con la enfermera bien por teléfono o por vía telemática: aplicación móvil de cita sanitaria o a través de la página web.

FALTA DE PERSONAL DE ENFERMERÍA

Desde el Sindicato de Enfermería SATSE Madrid aseguran que la vacunación contra la gripe estacional va a ser difícil o imposible de realizar, ya que los centros de salud, lugar donde habitualmente se llevan a cabo, están desbordados por la carencia de enfermeras.

SATSE observa con preocupación la situación. Hay numerosos centros de salud cerrados, otros cuentan con horarios reducidos que impiden el desarrollo habitual de la atención sanitaria y desde el Gobierno regional se programa una campaña de vacunación de la gripe sin que se refuercen las plantillas de enfermeras, que tendrán que ser las que lleven finalmente a cabo la vacunación.

“No entendemos cuál es la política sanitaria de la Comunidad de Madrid. Mientras en otras regiones se invierte para potenciar la Atención Primaria, los centros de salud aquí se cierran o se limita su acceso. Si ya es imposible llevar a cabo el trabajo diario, cómo quieren que llevemos a cabo, además, la vacunación contra la gripe estacional. No hay enfermeras, no damos abasto y las enfermeras están hartas y cansadas, muy cansadas”, dicen desde el sindicato, que además temen "las quejas y las malas formas" de algunos usuarios "que llevan horas esperando y que piensan que las enfermeras no realizan correctamente su trabajo".

La opinión de muchos profesionales de Enfermería que trabajan en centros de salud es que tendrán otra vez que priorizar. O se vacuna a los madrileños o se hacen PCRs o se llevan a cabo los cuidados que necesitan los usuarios crónicos, los controles periódicos, los programas de salud... "Todo no se va a poder hacer y serán, como siempre, los madrileños los que sufrirán las consecuencias", concluye.