Los embalses que abastecen a la Comunidad de Madrid han comenzado abril al 88,2% de su capacidad tras un marzo menos lluvioso de lo habitual

Los trece embalses con los que Canal de Isabel II abastece a la Comunidad de Madrid han comenzado el mes de abril al 88,2 % de su capacidad máxima. Esto quiere decir que se encuentran 11,2 puntos porcentuales por encima de la media histórica (77 %) y en un nivel muy similar al del año pasado en estas fechas (88,7 %).

Las reservas superficiales de la región han continuado ganando agua en marzo pese a que las lluvias recogidas han estado por debajo de los valores medios en este periodo. Concretamente, los pluviómetros ubicados en las presas han recogido 42,4 litros por metros cuadrado (l/m2), un 29,2% menos que lo habitual en estas fechas.

El caudal medio de los ríos ha disminuido en las últimas semanas y, en consecuencia, también lo han hecho las aportaciones de agua a los embalses.

Durante el último mes, han recibido 87,4 hectómetros cúbicos, dato un 28,9% inferior a la media histórica. En esta línea, los desembalses realizados para mantener los niveles de resguardo han ido remitiendo. En este momento, únicamente la presa de Manzanares El Real (embalse de Santillana) se encuentra liberando un pequeño caudal de 1 metro cúbico por segundo (m3/s).

Precisamente ese embalse se encuentra al 95% de su capacidad, lo mismo que el de Valmayor (Valdemorillo). Por su parte, Navacerrada está al 86%, La Jarosa (Guadarrama) al 78% y Navalmedio (Cercedilla) se sitúa en el 71%.

Con estos datos, la Comunidad de Madrid afronta los próximos meses en una situación hidrológica favorable y con el abastecimiento garantizado. Aun así, Canal de Isabel II insiste en la importancia de hacer un uso responsable del agua.

En marzo, el consumo aumentó un 7,1 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Se derivaron hacia los depósitos 38,1 hm3, frente a los 35,6 hm3 de 2025.

Para promover las buenas prácticas en el cuidado del recurso, la empresa pública difunde consejos y recomendaciones aplicables a los gestos cotidianos de la población.