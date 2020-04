El Ejecutivo villalbino logra aprobar sus presupuestos con el compromiso de adaptarlos a la situación actual

Collado Villalba ya tiene aprobados los presupuestos municipales para 2020, que ascienden a 47'3 millones de euros.

El equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos), tras su propuesta de un acuerdo a la oposición para sacar adelante las cuentas, ha recibido el apoyo de Vox y Vecinos por Collado Villalba.

Por una vez, el debate en el Pleno -celebrado de forma telemática- no se ha centrado en el contenido de estos presupuestos sino en su pertinencia dadas las circunstancias derivadas de la crisis del coronavirus.

Vox y Vecinos han basado su voto favorable en la responsabilidad ante la situación y la necesidad de tener unas cuentas actualizadas para empezar a tomar medidas para paliar las consecuencias del COVID-19. "Hay que tener altura de miras y son la mejor de las opciones, las únicos que cubren necesidades estructurales", aseguraba Ana de Dompablo, portavoz de Vox, mientras que Diana Barrantes, de Vecinos, apuntaba que "el mal menor es aprobar estos presupuestos en los que tienen cabida las modificaciones, pero no es un cheque en blanco".

El resto de la oposición, que no ha dado su visto bueno a los presupuestos, ha acusado al Ejecutivo de no haber querido pactar otra solución más que seguir adelante con su proyecto tal y como estaba antes de la crisis. "Por primera vez había voluntad de todos los grupos, pero si no es un presupuesto pactado, consensuado, es porque el equipo de Gobierno así lo ha querido", decía Vituco Alcolea, de PSOE.

"Es un presupuesto que nace obsoleto y es dar un cheque en blanco al equipo de Gobierno válido para los próximos tres años", apuntaba Cristina Toral, de Más Collado Villalba.

"Hace seis meses ya nos parecía un mal presupuesto pero es que ahora está desatendiendo necesidades que nos parecen vitales", asegura Sergio Asunción, de Unidas, algo en lo que coincidía, desde Más Madrid Collado Villalba su portavoz. "Los presupuestos no se ajustaban ya a las necesidades de la ciudad, ahora es más patente", decía Gonzalo Díaz.

La alcaldesa, por su parte, ha defendido estos presupuestos que, dice, están actualizados a las necesidades de Collado Villalba en 2020 en su mayoría, con posibilidad de modificar ese 10% que ha quedado obsoleto con la crisis del coronavirus. "Engloban cubrir los gastos estructurales, solo en el nuevo contrato de basura nos vamos a gastar casi el doble de lo que nos gastábamos anteriormente porque era una necesidad que reclamaban todos los vecinos y que ahora cobra más sentido, esta crisis nos reclama una higiene extrema. Estos presupuestos inciden básicamente en tres cosas: atender a las familias vulnerables, a las pequeñas y medianas empresas y a todos aquellos que crean trabajo y a la generación de empleo directo", apuntaba Mariola Vargas.

El Ejecutivo ha propuesto crear una comisión de seguimiento permanente con los grupos que elaborará un calendario de modificaciones presupuestarias en función de las necesidades que se vayan presentando.