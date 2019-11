Comienza a convertirse en una costumbre que los plenos ordinarios en Collado Villalba se prolonguen hasta casi la medianoche. Ni reduciendo la parte dispositiva ni renunciando algunos grupos de oposición al turno de preguntas para que las puedan hacer los vecinos presentes en el Ayuntamiento.

Ni con esas... ya llevan unas tres sesiones quedándose asuntos en el tintero, pero estaba claro que este jueves uno de ellos no iba a ser la preocupación por el estado de las obras de la Plaza de Los Belgas.

Lo planteó como un ruego Vecinos por Collado Villalba, solicitando tener en cuenta la situación del comercio con medidas paliativas, y lo preguntó, tal y como había anunciado, Más Collado Villalba. Su portavoz quiso saber el motivo de la paralización de las obras y si se van a cumplir los plazos previstos.

"Resulta evidente que no se está trabajando en la Plaza de Los Belgas, no hay maquinaria, solo un par de personas vigilando las herramientas. Han visto la preocupación de los villalbinos, especialmente de los que viven en la zona y de quienes tienen allí sus negocios porque sus sueldos, sus familias dependen de ello. Son varios los comercios que ya han tenido que cerrar y aún quedan cuatro meses para el final. No nos convencen sus explicaciones, no podemos creer que estando todo planificando no se tengan previstos los materiales para el siguiente paso de la obra y que no se pueda acabar antes", apuntaba Cristina Toral.

El concejal de Urbanismo, Iván Pizarro, volvió a negar que los trabajos estén paralizados e insistió en que "se trata de una ralentización por cuestiones técnicas relacionadas con suministros de material". Entiende la preocupación de vecinos y comerciantes, "más teniendo en cuenta el historial de Collado Villalba con las obras", pero no hay motivo para pensar que la ejecución se prolongará más allá de los ocho meses planificados.

Además, anunció que "se adelantará la apertura de las calles norte y sur, en principio prevista para el final de la obra" porque es una de las cuestiones que, según el equipo de Gobierno, más les está perturbando a los comerciantes de Los Belgas.

Lo corroboró la alcaldesa, zanjando el debate con Más Collado Villalba, con un ejemplo muy doméstico. "El concejal le está explicando que se van a adelantar trabajos que se iban a hacer a posteriori mientras llegan los materiales que se han retrasado. Es como si usted está reformando su cocina y no le llega la vitrocerámica que ha elegido, no se va a sentar a esperar. Irá usted poniendo los azulejos o cambiando el suelo. Pues es lo que vamos a hacer", decía Mariola Vargas.

Como ya apuntó la pasada semana, la regidora volvió a recordar en el Pleno los pasos que quedan para concluir la obra: hormigonar, enlosar y poner bordillos, además de colocar la ornamentación. De momento se avanzará con las calles para que puedan abrirse al tráfico y con la iluminación.