El Ejecutivo propone una vigilancia más estrecha del contrato del túnel de Honorio Lozano

El equipo de Gobierno de Collado Villalba llevará al próximo Pleno la creación de una comisión mixta de seguimiento para que la concesionaria del túnel y aparcamiento de Honorio Lozano cumpla estrictamente lo estipulado en el contrato firmado en su día.

Lo ha anunciado este miércoles en primicia a COPE de la SIERRA la alcaldesa, Mariola Vargas, quien asegura que no es de recibo que la infraestructura le cueste al erario municipal, y por ende a los vecinos, tantos millones de euros al año y el servicio que presta sea tan deficiente, con quejas constantes de los usuarios sobre el funcionamiento, la iluminación o la limpieza.

"El contrato, recuerdo, nos cuesta 1'8 millones al año hasta 2046 y muchas veces no cumple las expectativas de los vecinos, bien porque faltan luces, bien porque las puertas no cierran bien, falta mantenimiento. La comisión que proponemos se va a conformar tal y como está estipulado en el pliego, no es un invento nuevo, y servirá para, cada seis meses, hacer una evaluación, una auditoría de la situación de la concesionaria y el túnel y aparcarmiento de Honorio Lozano", ha apuntado Vargas.

La regidora ha adelantado que esa comisión mixta estará compuesta por cuatro representantes de la empresa concesionaria y cuatro miembros de la Corporación Municipal, dos del Ejecutivo y dos de la oposición. "Entiendo que deberían ser los concejales de Contratación y de Urbanismo, y luego se elegirán dos integrantes de la oposición, a determinar y ratificar por el Pleno", según Vargas.

OTRAS PROPUESTAS AL PLENO

Además, en el próximo Pleno el Ejecutivo va a presentar las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2020, un compromiso electoral que la alcaldesa adquirió para cumplir en los 100 primeros días de gobierno.

"Promesa cumplida. Llevamos básicamente tres bonificaciones, del 75% para las familias numerosas con tres hijos, el 90% para las de cuatro o más y un 50% durante cinco años consecutivos en todas aquellas viviendas que adopten medidas medioambientales que se establecen en la propia ordenanza. Buscamos aliviar la presión fiscal sobre los vecinos que más carga económica soportan y llegan peor a final de mes, sobre todo porque el IBI se cobra en septiembre, que es un mes horrible porque es la vuelta al cole y hay muchos gastos extra", ha explicado Mariola Vargas, quien añade que son medidas adoptadas mientras no se pueda tocar el tipo impositivo del IBI hasta 2022, cuando expira el último Plan de Ajuste Económico del Ayuntamiento.

También en primicia la alcaldesa ha adelantado que en esa sesión plenaria el equipo de Gobierno propondrá para su aprobación la reducción de trabas administrativas para que se puedan poner en marcha nuevos establecimientos hosteleros en el municipio.