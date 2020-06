Ecologistas exige responsabilidades al Gobierno regional por la saturación en el medio natural

Ya estamos en verano. Aprieta el calor, algunas piscinas sin abrir sus puertas y muchos buscan refrescarse subiendo a la montaña.

Un fin de semana más, avalancha en la Sierra de Guadarrama, que ha vivido un nuevo aluvión de visitantes: atascos, vehículos estacionados en zonas no autorizadas, los grandes aparcamientos del Parque Nacional con el cartel de completos desde primerísima hora de la mañana tanto el sábado como el domingo, los ayuntamientos de la zona desbordados intentando que se cumplan las medidas de seguridad…

Para colmo, sigue sin entrarles en la cabeza a algunos que se mantiene vigente la prohibición del baño en ríos, arroyos, pantanos y embalses de toda la región.

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid reforzaba el dispositivo de vigilancia y hacía una llamada al civismo, pero ni por esas... Ni siquiera por las sanciones que se imponen. Adultos y menores se han dado un chapuzón a pesar de no estar permitido. Ha ocurrido en el río Manzanares, en La Pedriza, en la zona de Navalmedio (Cercedilla), en el embalse de Los Arroyos (El Escorial) o en Las Presillas (Rascafría). También, fuera de nuestra comarca, en el pantano de San Juan (San Martin de Valdeiglesias).

No solo se trata de salvaguardar los ecosistemas acuáticos, es una cuestión de salud pública por el riesgo de contagios por coronavirus, dicen desde Ecologistas en Acción, que ha vuelto a reclamar a la Comunidad de Madrid la necesidad de adoptar medidas y hace responsable al Gobierno regional de la situación.

"En estos momentos, tanto el Ministerio de Sanidad como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desconsejan, en sendos informes, el baño en aguas dulces porque puede acumularse la carga vírica, sobre todo en las pozas donde está remansada el agua y se baña mucha gente. No es lo mismo en las piscinas, donde es menos probable al estar cloradas o en las playas por la sal. Insistimos hasta la saciedad a la Comunidad de Madrid para que repitiera este mensaje una y mil veces, para que la población entendiera que no es una medida arbitraria, pero no se ha hecho", asegura la portavoz, María Ángeles Nieto.

Recuerdan los ecologistas que el pasado jueves enviaron sendas cartas a los consejeros de Medio Ambiente y Justicia e Interior, Paloma Martín y Enrique López, respectivamente, advirtiendo de que las aglomeraciones se volverían a producir yvan a pedir a los grupos parlamentarios que soilciten la comparecencia de ambos para que "expliquen los motivos por los que durante dos fines de semana han permitido las avalanchas de personas en el medio natural".

Precisamente este lunes el consejero Enrique López ha admitido las aglomeraciones, ha llamado a la responsabilidad de la ciudadanía y ha recordado que continúa la prohibición del baño en zonas naturales de la Comunidad de Madrid asegurando que en primer lugar es "por razones de salubridad pública pero también para evitar aglomeraciones que pueden incrementar el riesgo de incendios porque "ese flujo masivo provoca colapsos en los accesos a estas zonas".