Ecologistas acusa a la Comunidad de dejar secarse los árboles plantados en el Parque Regional del Guadarrama

Ecologistas en Acción ha denunciado la pérdida de casi todos los árboles plantados, justo antes del Estado de Alarma, en un paraje natural de Galapagar (Charcas del Monte Granja y Molino de la Hoz). Los plantones se han secado por falta de mantenimiento.

Asegura la organización que se ha echado a perder el 90% de los ejemplares. La plantaciónla realizó la propia Comunidad de Madrida través del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama en una zona de máxima protección ambiental. En varias jornadas se retiraron brotes de plantas alóctonas invasoras (Ailanthus altissima), se hicieron los hoyos con azada, se plantaron ejemplares de madroño y enebros de 2-3 años y se finalizaron los trabajos con la colocación de protectores de plástico, el repaso de alcorques y riego de implantación.

Tres meses después,aún con una primavera lluviosa, el panorama es desolador.

"Se emplearon varios cientos de ejemplares de madroño y enebro que no son especies que crezcan de forma natural en esa zona. Si a eso se añade que se plantaron fuera de la época óptima para asegurar su supervivencia y que solo se regaron durante la plantación, el resultado es que los árboles no han sobrevivido. La semana pasada yo misma me acerqué a ver la plantación y pudo comprobar que la mayoría de los árboles estaban ya secos. Desgraciadamente no es la primera vez que pasa con plantaciones que se hacen desde el Parque Regional, que no se organizan bien los trabajos y al final se echan a perder ", dice Sole Pacho, de Ecologistas en Acción.

Denuncia otros casos similares como el sucedido en el Área Recreativa del Puente del Retamar, también en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, pero ya en el término municipal de Las Rozas. Allí el año pasado se plantaron fresnos con un tamaño considerable que también se están secando.

Una enorme pérdida no sólo económica, de material y de mano de obra, denuncian desde Ecologistas en Acción, sino de seres vivos que se acaban muriendo por la falta de planificación de los trabajos de mantenimiento y riego.