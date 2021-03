Ecologistas en Acción denuncia las "condiciones miserables" en una explotación ganadera de Becerril

Terneros malviviendo sobre excrementos y purines, animales hacinados y vertidos contaminantes al Arroyo de Navahuerta. Es lo que denuncia Ecologistas en Acción que está sucediendo en una explotación ganadera de Becerril de la Sierra.

Según la asociación ecologista, en esta explotación dedicada al cebado de ganado vacuno para consumo humano se hacinan hasta un centenar de terneros en condiciones lamentables, sobre un suelo compuesto de barro, excrementos y orines sobre el que comen y duermen a la intemperie.

"Cogemos la Ley de Sanidad Animal y los numerosos decretos sobre establecimientos para mantenimiento de terneros y ganado vacuno en general y no se cumplen. No hay dependencias separadas, no hay higiene. No se separa el estiércol, los animales se pasan meses tumbados sobre su propia basura... y eso es incompatible con la normativa actual", denuncia la portavoz de los ecologistas, María Ángeles Nieto.

Añade Ecologistas que las instalaciones, ubicadas en Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, presentan graves deficiencias y producen vertidos que acaban en los prados cercanos y en el Arroyo de Navahuerta, afluente del río Manzanares. "Los lixiviados (líquidos que se filtran al terreno) contaminan los pastos que rodean la explotación. El agua de lluvia forma escorrentías que arrastra lodos y lixiviados que acaban en el arroyo".

A la vista de la situación, ha pedido a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación que inspeccione las instalaciones, la misma solicitud que ha hecho al Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Carne de la Sierra de Guadarrama’, al que solicita además que le retire a la explotación la denominación con la que cuenta.

LA IGP NO DETECTA IRREGULARIDADES

Desde la Indicación Geográfica Protegida 'Carne de la Sierra de Guadarrama', su gerente, Lorenzo Vilas, ha asegurado a COPE de la SIERRA que ya se han inspeccionado las instalaciones esta semana y no han encontrado ninguna irregularidad.

"A raíz de esa denuncia fuimos el lunes a la explotación y estaba todo correcto, tanto las instalaciones como los animales. Eso que viene en la denuncia yo no digo que no se haya podido producir en un momento puntual de mucha lluvia... pero ahora mismo no hemos detectado ninguna deficiencia. De hecho hacemos tres inspecciones anuales allí y siempre ha estado correcto",

Estas explicaciones no han parecido convencer a Ecologistas en Acción, que asegura que no dudará en llevar el asunto hasta el Ministerio de Agricultura si es necesario.