Ecologistas en Acción denuncia la destrucción de vías pecuarias por culpa de las ocupaciones temporales

Ecologistas en Acción ha pedido a la Comunidad de Madrid que haga un estudio de las ocupaciones existentes en la Red de Vías Pecuarias y frene, hasta poner a cero, las autorizaciones para las ocupaciones temporales porque la Consejería de Medio Ambiente lleva años permitiendo esta situación, que se ha convertido en un "subterfugio" para la transformación de estos caminos históricos de titularidad pública, calificados como suelo protegido.

Esta “nefasta gestión”, dicen los ecologistas, está "destruyendo un patrimonio histórico, etnográfico y natural único".

Las ocupaciones temporales consisten en autorizar, por un período de tiempo determinado, no superior a 10 años, una construcción, una infraestructura o el desarrollo de una actividad en la vía pecuaria. Solo debe concederse de forma excepcional por cuestiones de interés público y cuando no haya otra solución. "El problema es que la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente lleva años permitiendo estas ocupaciones de manera habitual para usos permanentes, no temporales", explica Ecologistas en Acción.

Así, denuncia la asociación, se autorizan sobre la Cañada Real Segoviana para zonas deportivas, ambulatorios, parques y jardines, tramos de carretera, vías férreas, tendidos eléctricos o embalses, como Valmayor. Incluso el subsuelo de las vías pecuarias también se ocupa con conducciones de gas, canalizaciones de aguas residuales, abastecimiento de agua o fibra óptica, entre otros servicios.

De esta forma cada año hay más superficie ocupada, transformada y, en muchos casos, inutilizada para sus usos propios, como el ganadero o recreativo.

Desde 2005, Ecologistas en Acción realiza un informe anual en el que se analiza la situación. Desde entonces, se ha producido un aumento de un 136'5% en el número de solicitudes. En 2022 se han solicitado 123 y hasta la fecha la cifra total llega a las 2.980 ocupaciones temporales, "un exceso".

72 de las solicitudes de ocupación temporal el año pasado han transformado total o parcialmente la vía pecuaria en calles de urbanizaciones y polígonos industriales. 46 afectan a espacios como la Red Natura 2000, Parques Regionales, Montes de Utilidad Pública, Reservas de la Biosfera o Planes de Ordenación de Embalses, entre otras figuras de protección.

Son resultados preocupantes, dicen los ecologistas. De los 179 municipios de la región, 170 poseen vías pecuarias. 60 de ellos fueron afectados en 2022 por solicitudes de ocupaciones temporales. El ranking lo encabezan Guadarrama, con 11 y Galapagar con 8. Más abajo, también en nuestra comarca, Los Molinos y Alpedrete, con cuatro solicitudes cada uno.

Ante este panorama, Ecologistas en Acción solicita a la Comunidad de Madrid que se aplique de forma inmediata una moratoria en la autorización de nuevas ocupaciones temporales en vías pecuarias que discurren por el medio rural-natural de la región y, en especial, por espacios naturales que gozan de algún régimen de protección.