Diviértete sin molestar: la campaña de San Lorenzo para reducir el ruido del ocio nocturno

El ocio nocturno es una de las fuentes de ruido que origina más molestias a los vecinos, especialmente cuando llega la temporada de verano y hay que estar en casa con las ventanas abiertas.

Por eso, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial pone en marcha una campaña bajo el lema "Diviértete sin molestar. Que tu ocio no nos quite el sueño" para concienciar tanto a comerciantes y hosteleros como público en general, y en especial a los clientes de los bares, de que, con un poco de esfuerzo y colaboración por parte de todos, se mejora la convivencia haciendo de San Lorenzo un municipio respetuoso con el descanso de los vecinos.

La campaña incluye la difusión de 10.000 folletos explicativos, 200 carteles y 1.500 pegatinas que se repartirán los establecimientos para situarlos en lugares visibles de sus barras y terrazas.

Además, se ha elaborado una carta dirigida a los propietarios de los negocios recordándoles la necesidad de cumplir la normativa vigente en cuanto a horarios y medidas para reducir el ruido y que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones.

Respetar los horarios de apertura y cierre

Para evitar los ruidos y las molestias deberán respetarse los horarios de apertura y cierre, así como las condiciones específicas que determinaron la concesión de la licencia de apertura y funcionamiento municipal, y de acuerdo con a Orden 1562/1998 de 23 de octubre de la Consejería de Presidencia, así como las medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de conformidad con la Orden 262/2022, de 25 de febrero, de la Consejería de Sanidad (o sucesivas modificaciones).

Así, cafeterías, cafés, bares y asimilables abrirán de 6:00 a 2:00 horas; los bares especiales: de 13:00 a 3:00 horas; heladerías, chocolaterías, croissanteries, salones de té y asimilables de 8:00 a 1:00 horas; restaurantes, salones de banquetes y otros asimilables de 10:00 a 2:00 horas. Las terrazas podrán permanecer abiertas desde las ocho de la mañana hasta la hora de cierre del establecimiento. Los viernes, sábados y vísperas de festivos se ampliará media hora el cierre de los locales.

Mensajes claros y directos

Los mensajes de la campaña inciden en la necesidad de respetar el descanso de los demás como si fuera el propio. En lo que se refiere a la clientela, especiamente los jóvenes, se les recomienda no hablar a gritos ni llamar a voces a los amigos. "Si usas el móvil, baja el tono de voz", "Por favor, no hagas botellón", "Al salir del local cierra la puerta", "Si fumas en el exterior de un local, no hagas ruido ni molestes con tu voz" son otros consejos.

En cuanto a los propietarios de los locales, se les insta a bajar el volumen de la música en el establecimiento, respetar los horarios de apertura y cierre, además de concienciar a su clientela para respetar las normas. "Evita el ruido en el montaje y desmontaje de la terraza" o "Cumple con lo establecido en tu licencia de funcionamiento" son otros mensajes.

“Con esta campaña municipal queremos incidir en la necesidad de evitar comportamientos molestos en los que muchas veces no reparamos cuando estamos divirtiéndonos, como hablar a voces en la puerta de los locales o en las terrazas, pero también en la responsabilidad de los titulares de negocios de ocio, que deben cumplir con los horarios de cierre establecidos y animar a sus clientes a ser respetuosos con el descanso vecinal”, explica la alcaldesa, Carlota López.