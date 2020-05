Dimite por motivos personales Pilar Parla, concejal de Mujer y Turismo de San Lorenzo de El Escorial

La actualidad política en San Lorenzo de El Escorial pasa en este miércoles por la dimisión de la número cuatro del Partido Popular, Pilar Parla, concejal de Mujer, Turismo y Participación Ciudadana, entre otras delegaciones.

Deja su acta por motivos personales.

En un emotivo Pleno extraordinario, celebrado en sesión matinal y caracterizado por las buenas formas, la edil ha dicho adiós a sus hasta ahora compañeros de Corporación Municipal.

Con la voz quebrada en algunos momentos, Pilar Parla ha querido explicarles en persona que en estos momentos un conjunto de circunstancias no le dejan, dice, rendir como su pueblo se merece. "Con el mismo compromiso con el que juré y acepté mi cargo, hoy me veo en el deber de renunciar a él. Tengo razones de peso que me obligan a tomar la dura decisión de dejar este cargo. Ha sido una decisión muy meditada. En estos momentos una serie de motivos personales no me permiten dedicar todo el esfuerzo y tiempo que se requiere, que mi conciencia me exige y que por encima de todo merecen nuestros vecinos".

La dimisión de Parla llega en un momento de gestión complicada por la crisis del coronavirus. La alcaldesa, Carlota López, asegura que no tiene aún definida la reestructuración del equipo de Gobierno. "Todavía no nos hemos puesto a pensar en si habrá o no reestructuración de concejalías, probablemente habrá por los perfiles distintos de los concejales. En los próximos días definiremos cómo se hará y qué delegaciones se verán afectadas".

El próximo 28 de mayo, Rodrigo Mesa, número 5 de la lista popular, tomará posesión del acta de concejal que queda libre. A sus 23 años, lo hará como uno de los ediles más jóvenes de la historia de la Corporación de San Lorenzo de El Escorial.