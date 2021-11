Dimite Guiomar Romero, portavoz de Alpedrete Puede: "No me merece la pena"

Habitualmente, cuando un concejal renuncia a su acta suele argumentar motivos personales, profesionales o discrepancias internas. Rara vez es por estar 'hastiado' de la actitud del rival político. Pero así es en el caso de Guiomar Romero.

La edil de Alpedrete Puede dimite porque en estos meses, dice, el "talante autoritario" y la "falta de transparencia"del equipo de Gobiernole han hecho perder la ilusión en su trabajo en la Corporación.

Es consciente de que su labor no es gobernar, pero desde la oposición empezó con la mano tendida para colaborar con el Ejecutivo y ha recibido poco más que silencios y menosprecios. Se va, alega, porque está harta de las faltas de respeto.

"A pesar de estar en la oposición tienes que hacer un trabajo en el Ayuntamiento, de control y de propuestas al equipo de Gobierno. Y así empezamos. También denunciando algunas cosas que no nos gustaban y pidiendo información. Pero vas viendo que no hay respuesta, que el alcalde me dice que no puedo opinar en los Plenos sobre los decretos, me dice que yo pregunte lo que quiera pero que él contestará también lo que quiera y no responde. Cuando ya te supone estar siempre tan enfadada te das cuenta que no merece la pena", explica Guiomar Romero.

"Te planteas si tu sitio es estar ahí o puedes seguir haciendo política desde fuera de la institución. Yo vengo de los movimientos sociales y allí volveré", añade.

Los disgustos no le compensan, dice Romero, y no se está refiriendo al hecho de no tener retribuciones económicas, como dice el alcalde.

Nunca le movió el dinero para hacer política. "Cuando estuve de concejal en el equipo de Gobierno renuncié a lo que me correspondía, ya tenía un empleo remunerado, seguía trabajando como funcionaria, y solo cobraba dietas. Casi he cobrado más ahora en la oposición. Se ha visto en este tiempo que no lo hago por dinero y no me voy porque no cobre, es absurdo", apunta la edil.

Romero se va dando las gracias por lo aprendido en estos años y orgullosa de los logros durante su etapa como concejal de Medio Ambiente como el Mapa Solar, el proyecto 50/50 de eficiencia energética en los colegios, del compostaje o de las guías de biodiversidad y, sobre todo, de la recuperación y conservación de espacios naturales como las canteras.

Su renuncia se hará efectiva en el Pleno este jueves. El sillón que deja en Alpedrete Puede lo ocupará la siguiente en la lista, Itziar González Tanago, quien fuera concejal de Hacienda, Contratación y Personal en la anterior legislatura.