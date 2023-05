Díaz Ayuso arremete en Collado Villalba contra el Gobierno de Sánchez por "amparar" la ocupación

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección el 28-M, Isabel Díaz Ayuso, participó el sábado por la mañana en un acto con afiliados y simpatizantes del PP en Collado Villalba dentro de la precampaña electoral.

Fue en la Plaza de la Estación, donde estuvo acompañada por la alcaldesa y candidata, Mariola Vargas, así como alcaldes y concejales populares de la comarca.

Ayuso centró su discurso en la ocupación ilegal y cargó contra las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez por "promover y amparar" estas situaciones.

"Tenemos a unos gobernantes que no respetan. Tampoco defiende valores básicos fundamentales que hacen que una sociedad sea libre y próspera, esa cultura del esfuerzo, del sacrificio, cumplir las normas como la gente de bien que paga su casa y todavía tiene que irse con miedo pensando que en cualquier momento le han ocupado su propiedad después de toda una vida pagándola. No es de recibo, no hay derecho, señor presidente, a seguir fomentando la ocupación en España", apuntaba Díaz Ayuso dirigiéndose a Pedro Sánchez, al que acusó de ser "el primero que ocupa cada vivienda pactando con Bildu los precios del alquiler de los propietarios”.

La presidenta subrayó que la ocupación que es el problema que más preocupa a los vecinos y, como muestra, un botón. Su discurso estuvo precedido por el testimonio de Clara, una vecina que habló en nombre de todos los que se sienten víctimas de esta lacra en Collado Villalba. "Concretamente en esta zona de la Estación el problema se ha ido agudizando en los últimos años. No solo afecta a entidades bancarias o a empresarios que tienen inmuebles en la zona, sino que se ha ido extendiendo a viviendas de personas mayores que se han quedado vacías porque se han trasladado a residencias o porque han fallecido. Esto está provocando muchos problemas a los propietarios y a los vecinos colindantes porque los jóvenes y no tan jóvenes que las ocupan las utilizan como un entretenimiento".

Por su parte la alcaldesa y candidata, Mariola Vargas, aprovechó el acto para hacer balance de la gestión del PP al frente del Ayuntamiento en los últimos años asegurando que ha cumplido con sus promesas: no subir los impuestos e implantar nuevas bonificaciones, y atacando la herencia que dejó el PSOE con la megaobra del túnel.

"Cuando iniciamos el gobierno Collado Villalba estaba en quiebra, producto de décadas de gobierno socialista. Dicen los más sabios que Collado Villalba tiene tres brechas históricas: la A-6, la vía del tren y el río. Yo añadiría el túnel de Honorio Lozano, legado socialista que supone una brecha de 2 millones de euros al año y que terminarán de pagar nuestros nietos en 2046”.

Vargas añadió que los villalbinos son "gente sencilla y trabajadora, con ganas, solidaria y generosa, familiar, amante de la naturaleza, de las tradiciones y de la sapiencia de las personas mayores".