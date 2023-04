Detenido un hombre por lanzar un cuchillo a un agente de la Policía Local de Collado Villalba

Menudo susto se llevaban este miércoles los clientes del Centro Comercial Los Olivos, en el polígono industrial P-29 de Collado Villalba. Un hombre, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, amenazaba a varias personas a plena luz del día. Tuvo que ser reducido por agentes de la Policía Local.

Se trata de un indigente que lleva un año pernoctando en Los Olivos, no da grandes problemas si no se le recrimina su actitud. De hecho, el conserje le ha tenido que llamar la atención varias veces por orinar en el alcantarillado del centro comercial. Es entonces cuando se pone algo agresivo, pero esta vez ha traspasado los límites.

Todo comenzó cuando una clienta de un establecimiento dio aviso y el camarero de uno de los bares, Las Murallas, Borja, alertó al conserje. "Una señora nos avisó que había un hombre con sus partes al aire, orinando en la alcantarilla, dimos parte al conserje. Cuando estaba recriminándole que no podía hacer eso, el hombre sacó un cuchillo de la mochila y le empezó a perseguir. Yo lo vi, salí para intentar hacer algo, se calmó, aunque me dijo que le iba a cortar la cabeza, que le iba a matar porque no apreciaba su vida. Intenté llevarle hasta donde duerme para que diera tiempo a que llegara la Policía", explica Borja.

El cuchillo empleado por el detenido /Foto: Policía Local Collado Villalba

El resto lo grabó un viandante: los policías intentan reconducir la situación y no queda más remedio que usar la Taser cuando el hombre, acorralado, lanza el cuchillo contra un agente, que lo esquiva.

"Los agentes le piden en varias ocasiones que deje el cuchillo, pero se ve claramente que va contra el agente con la intención de agredirle y este se ve obligado a hacer uso de la Táser. Parece una pistola pero es un dispositivo electrónico de control. Esta ha sido la primera vez que, fuera de las prácticas, se utiliza la Táser en una intervención en vía púbilca", explica el Subinspector Santos.

Colaboró con Policía Local un agente de paisano de la Guardia Civil que se encontraba en el lugar.