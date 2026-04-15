Detenidas nueve personas, la mayoría empleadas del hogar, por robar joyas en las viviendas donde trabajaban en Collado Villalba o Las Rozas

Detenidas nueve empleadas del hogar por robar joyas en los domicilios donde trabajaban

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, la mayoría empleadas de hogar, como presuntas autoras de varios delitos de hurto de joyas cometidos en distintos domicilios de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid en los que trabajaban.

La investigación ha permitido esclarecer una serie de sustracciones que se habrían producido a lo largo de los últimos meses en viviendas de municipios como Collado Villalba o Las Rozas, aprovechando la confianza que las víctimas habían depositado en los ahora detenidos. Víctimas que eran, en su mayoría, personas de edad avanzada que vivían solas, lo que facilitaba la comisión de los hechos.

Según las pesquisas, los efectos sustraídos, principalmente joyas, alcanzarían un valor superior a los 500.000 euros. Parte de estos objetos eran posteriormente vendidos en establecimientos de compraventa de oro, obteniendo beneficios que superan los 50.000 euros.

Una de las detenidas logró sustraer de un domicilio de Las Rozas efectos que luego empeñó por un valor cercano a los 30.000 euros, si bien el valor de los efectos sustraídos superaba los 200.000.

En otra ocasión el hurto fue cometido por un encargado de portes de mudanzas, que se aprovechó del acceso a la vivienda.

En el marco de la operación, se han recuperado alhajas que ya han sido reintegradas a sus legítimos propietarios.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Para evitar este tipo de hurtos, la Guardia Civil recomienda guardar en cajas fuertes o armarios bajo llave el dinero y los artículos de más valor tanto económico como personal o sentimental.