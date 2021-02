Descubren una nueva especie de zarzamora en la Sierra de Guadarrama que podría prevenir el cáncer

El equipo de investigación de Botánica de la Universidad San Pablo CEU ha descubierto una nueva especie de zarza en la Sierra de Guadarrama, no catalogada para la Ciencia en la Península Ibérica. Es la Rubus carpetanus y sus moras pueden ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer.

A esta zarza les gustan los montes de entre 1200 y 1900 metros de altitud, con veranos suaves e inviernos fríos. Es habitual encontrarla en los márgenes de arroyos y cunetas húmedas de los pinares. Y, al igual que en otras zarzas, sus espinas suponen un refugio para los animales, lugar de anidamiento y de madrigueras. También les proporciona alimento al final del verano. Eso sí, sus moras, no son tan dulces como las que conocemos.

Todo un hallazgo del que ha hablado en Herrera en COPE Madrid, uno de los artífices del descubrimiento, el profesor de Botánica José Alfredo Vicente Orellana: “Tiene flores blancas y una cantidad muy grande de aguijón. Estas cosas ya nos hicieron pensar que era de un grupo muy reducido que solo había una especie en el norte, entre Zamora y Orense. Pero comparándola, ya vimos que no tenía nada que ver. Esta tiene un sabor un poquito más agrio, no es la mora de zarza a la que estamos acostumbrados”.

BENEFICIOS PARA LA SALUD

Y lo más importante… Rubus carpetanus tiene una composición química beneficiosa para la salud, con un mayor contenido en compuestos fenólicos que otras moras silvestres y cultivadas, lo que se traduce en una mayor actividad antioxidante. Por eso puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares o el cáncer. “Hemos visto que esta especie es la que más cantidad de estas sustancias tiene, de ahí el beneficio que puede tener la ingesta de sus frutos”, añade Vicente Orellana.

La mayoría de las poblaciones se han encontrado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, por lo que no parece que corra peligro su conservación, si bien los investigadores creen que debería catalogarse como vulnerable y tener un plan de manejo adecuado. En la Península Ibérica ya hay 28 especies de zarza.

EL EQUIPO YA DESCUBRIÓ UN DIENTE DE LEÓN EN PEÑALARA

No es la primera vez que el equipo de botánica de la CEU San Pablo, que cuenta con más de 200 publicaciones, descubre una especie en este territorio. En el año 2012, descubrieron una especie nueva de diente de león: Taraxacum penyalarense, también de las zonas altas cercanas a Peñalara.