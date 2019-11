Desconvocados los paros en ALSA esta semana para intentar el acuerdo

Este lunes y martes había previstos paros de 24 horas en ALSA Irubus, según el calendario avanzado por el Comité de Empresa, pero los servicios están funcionando con normalidad. Se ha desconvocado la huelga, al menos esta semana, como gesto de voluntad de los trabajadores para tender la mano a la empresa, con la que hay fijada una reunión este miércoles.

Los turnos de trabajo de los conductores serán el objeto principal de ese encuentro, propuesto por los sindicatos el pasado viernes y aceptado por la dirección, lo que ha desembocado en una tregua momentánea que agradecen los usuarios.

"Es la primera reunión desde que comenzó la huelga. Queremos negociar y solucionar este problema, buscamos el acuerdo especialmente en el tema de los bloques de turnos, que está en la base del conflicto", dice el presidente del Comité, Vicente del Pozo, quien recalca también que esta decisión de suspender los paros esta semana "evidencia que la parte sindical quiere acabar con el conflicto laboral antes que la empresa". "Por nuestra parte hemos estado intentando hablar con la empresa durante la huelga para que nos transmitieran su opinión sobre las ofertas que les hemos presentado, pero siempre se ha cerrado en banda", apunta Del Pozo.

La huelga en ALSA Irubus saltó la semana pasada al Pleno de San Lorenzo de El Escorial. Tras preguntas de la oposición, la alcaldesa Carlota López aseguró que el equipo de Gobierno se ofrecía a mediar en el conflicto. Algo de lo que, dice el Comité de Empresa, no han tenido constancia. "No hemos hablado con nadie del Ayuntamiento ni ellos nos han citado para reunirse con nosotros para ver cuál es el problema. No tenemos previsto ponernos en contacto con el Ayuntamiento, ya que ellos no han mostrado interés por buscar una solución, ya no para los trabajadores, sino para los vecinos y usuarios".

De no lograrse acuerdo en la reunión prevista este miércoles entre empresa y trabajadores, la huelga continuaría la próxima semana, según lo previsto, los días 12 y 13 de noviembre.