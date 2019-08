Desarticulada una banda que asaltaba a ancianos para robarles el dinero de las pensiones

La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid un grupo organizado que asaltaba a personas de edad avanzada cuando salían de entidades bancarias tras retirar dinero en efectivo.

Seleccionaban a las víctimas en distintos municipios y distritos madrileños tras seguirlos a sus casas durante semanas. Después, el día de cobro de las pensiones, merodeaban por las sucursales para comprobar que retiraban el dinero y los asaltaban.

La operación se ha saldado con cuatro arrestos, la recuperación de casi 5.000 euros y el esclarecimiento de siete robos. La operación continua abierta y no se descarta que aparezcan más casos.

La investigación se inició antes del verano, cuando se denunciaron asaltos a personas de edad avanzada por el mismo procedimiento, siempre en fechas próximas a los días en los que las víctimas cobraban la pensión. Los asaltantes tenían una estructura organizada, con reparto de papeles entre cada uno de los miembros.

El día de cobro de las pensiones, merodeaban por las sucursales y los asaltaban



Tras las pesquisas, los agentes comprobaron que los autores se desplazaban a las inmediaciones de las entidades bancarias, lugar en el que seleccionaban a las víctimas, y tras elegirlas, uno de los componentes de la organización comprobaba el tipo de operación que realizaba. Si se trataba de retirada de efectivo, se fijaba donde guardaban el dinero extraído. Lo hacía aproximándose al mostrador para disimular, sin realizar ninguna gestión.

Este miembro del grupo daba el aviso al resto y otros dos seguían a pie a la víctima hasta el portal de su domicilio. Allí la abordaban tratando de distraerla con alguna pregunta, "treta" o usando una carpeta a modo de "muleta" para pedir firmas por alguna causa. En ese momento le robaban el dinero.

Si las víctimas se percataban del engaño y oponían resistencia, los autores llegaban incluso a emplear la violencia.

Después los asaltantes abandonaban el lugar en un vehículo que les esperaba con el resto de miembros del grupo.

Los investigadores lograron identificar a los cuatro integrantes de la banda, como presuntos autores de delitos de hurto y pertenencia a organización criminal, procediendo a su detención cuando se encontraban perpetrando un asalto a otro anciano.

Además, se recuperaron casi 5.000 euros en efectivo y se averiguó que uno de los arrestados se encontraba en busca y captura por hechos similares.

El Grupo Operativo de Investigación Zonal (GOIZ) de la Brigada Provincial de Policía Judicial mantiene abierta la investigación por si existieran más víctimas de esta organización criminal.

La Policía Nacional mantiene abiertos varios canales de comunicación, entre ellos el del Plan Mayor Seguridad, a través de la cuenta protegealmayor@policia.es, que sirve para canalizar las demandas ciudadanas en relación a todas aquellas cuestiones de seguridad que puedan afectar a las personas de edad.

CONSEJOS PARA EVITAR ROBOS

De ser víctima de un delito de este tipo, la Policía recomienda mantener la calma, comunicar la sustracción de tarjetas o cheques bancarios a las entidades emisoras inmediatamente y, si se es víctima de un tirón, no oponer resistencia para evitar ser arrastrado; no aceptar ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que le parezca, puede ser una estafa, además de no llevar las claves de cajero anotadas y evitar sacar mucho dinero de una sola vez.