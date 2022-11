Decoración navideña: no todo lo que encontremos por el campo puede acabar en casa

El uso de recursos naturales para la decoración navideña está permitido, perocon limitaciones, con el fin de proteger el medio ambiente, tal y como indica la normativa sobre su recogida controlada y conservación.

En el caso del acebo, el tejo, el alcornoque o el musgo, especies protegidas por la legislación regional -con carácter general y más en concreto en Navidad- está prohibida su recogida, incluidas sus semillas y frutos. Algunas de estas especies no abundan en la región y son muy sensibles a las alteraciones y daños que se les pueda producir. La sanción por recogerlas puede alcanzar los 2.000 euros. Se debe de acudir a los viveros o lugares de venta autorizado para adquirirlos o utilizar los sustitutos artificiales que se venden en las tiendas.

Por otro lado, sí se puede hacer acopio -en pequeñas cantidades y para uso particular- de piñas de pino y pinocha, ramas, cortezas y pequeñas piedras, así como puntas de árboles que hayan sido cortados como consecuencia de tratamientos selvícolas y el aprovechamiento de maderas autorizados, o de limpieza de los trazados por donde discurren los tendidos eléctricos. No obstante, hay ciertas localidades que imponen otras limitaciones y en cuyos términos municipales no está permitida la recogida de piñas, por ejemplo, salvo autorización expresa, como es el caso de Guadarrama.

Una vez se haya recogido lo que se necesita, hay que dejar la zona tal y como se encontró, sin restos ni residuos.

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, encargado de garantizar un uso controlado de las especies vegetales en la región, ofrece una serie de recomendaciones en esta materia con el objetivo de preservar y respetar el entorno natural y no perjudicar el ecosistema. En primer lugar, es importante recolectar únicamente la cantidad de recursos que se vayan a utilizar. En caso de adquirir abetos con cepellón, el conjunto de las raíces y la tierra que las envuelve, hay que mantenerlos en lugares no soleados y proporcionarles humedad ambiental.

En el momento de "deshacerse" de estos ejemplares, hay que replantarlos en el jardín o entregarlos a los servicios de recogida establecidos a tal efecto, pero, en ningún caso, replantarlos en parques o montes.

Ante cualquier problema o anomalía, ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.