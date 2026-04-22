Los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial presentan su edición más internacional

Más de 100 propuestas entre cursos, talleres y actividades culturales se darán cita en la 39ª edición los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, que se celebrarán del 29 de junio al 24 de julio.

Contarán este año con más sedes externas, adentrándose incluso en la esfera internacional. Así, un curso sobre los retos científicos y tecnológicos europeos se desarrollará en Bruselas, mientras que otro programa sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en salud se impartirá en el Real Colegio Complutense de la Universidad en Harvard, lo que supone la primera internacionalización de las sedes de los Cursos de Verano a lo largo de su historia.

Además, las aulas de los Cursos de Verano de la Complutense van a compaginar su sede principal de San Lorenzo de El Escorial con otras localidades de la geografía española, como La Laguna (Universidad de La Laguna), Zaragoza (Universidad San Jorge) o Astorga, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela o las instalaciones ya habituales de la capital, como CaixaForum, los museos de El Prado, Thyssen-Bornemisza y de América, la Facultad de Informática, la Fundación Ortega-Marañón, el Ateneo de Madrid, Telefónica Tech, el Consejo General del Notariado, el Hipódromo de La Zarzuela y el Real Club de Golf de la Herrería (en el propio San Lorenzo de El Escorial).

La programación se ha presentado este miércoles a cargo del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, la directora de los Cursos de Verano, Natalia Abuín, el artista y autor del cartel de 2026, Eladio de Mora -dEmo Artist- y Michael Braad, embajador de Dinamarca, país invitado en la presente edición.

Los cursos abarcarán las grandes áreas del conocimiento, la cultura, el arte y los más notorios temas de la actualidad social, política y económica que preocupan a la ciudadanía.

Contenidos

Las Ciencias Sociales abordarán cuestiones de interés como las relaciones hispano-norteamericanas, sindicalismo y democracia, feminismo y cooperación iberoamericana, impacto social y cambio climático, tendencias y patrones sexuales en la sociedad actual, la IA en el espacio público e informativo, servicios de inteligencia, la radio pública (RNE) y derecho deportivo internacional.

También la Policía Nacional contra la trata de personas, terrorismo y sociedad, derechos humanos, derechos de los animales, la Constitución de 1978, la IA aplicada a la educación, la carrera docente universitaria, masculinidades, derechos humanos y sindicalismo, política de defensa, la revolución de la IA, salud mental en el trabajo o los jóvenes y las Fuerzas Armadas.

Otros cursos tratarán sobre movilidad sostenible, formación para los profesionales de los cuidados, inmigración, deporte y salud sostenibles, violencia digital contra las mujeres, el sector de los seguros, diseño de videojuegos, la Agenda 2030, el consumo y sus desafíos, bienestar social, criptoactivos en el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o las alianzas académicas entre Europa y Latinoamérica y el Caribe.

En Ciencias Experimentales los temas a tratar son dispares, aunque predomina el análisis de la Inteligencia Artificial relacionado con cuestiones como el desarrollo del software, la ciberseguridad, las herramientas prácticas para su uso, su relación con la ciencia de los datos o con las universidades.

Además, temáticas como la astrofísica como motor de desarrollo económico, la exploración del universo, la vida en Marte, el talento disruptivo de Madrid para los retos científicos y tecnológicos europeos, la restauración de ecosistemas, la geotécnica en las energías renovables, modelos de negocio para soluciones IoT, fronteras en materiales cuánticos o las adicciones sin sustancia en los menores, serán sometidas a estudio y debate en este apartado de la programación.

Respecto al área de Salud, los cursos versarán sobre aspectos como la gestión de la vacunación hospitalaria y la de atención primaria, resistencia a los antibióticos y One Health, la IA en salud, neuromodelación de nociones cognitivas, tratamiento de la alopecia, formación sanitaria especializada, obesidad, evaluación de las tecnologías sanitarias, la salud en la tercera edad, trastorno mental grave, comunicación en salud, alimentación sana, el purasangre inglés como atleta de élite, investigación clínica, neurotecnología o el compromiso social del SAMUR.

Por su parte, la literatura contará en el apartado de Humanidades con un taller dirigido por el escritor Lorenzo Silva, un curso sobre las narraciones acerca de género, enfermedad, cuidados y conciencia sanitaria, la tercera edición del curso sobre los futuros de la novela negra y un análisis sobre las escritoras españolas y latinoamericanas de lo insólito y lo fantástico.

El coleccionismo y el valor del arte, la profesión artística y el mercado, el desarrollo del español científico, patrimonio cultural y cambio climático, la obra de Gaudí en Astorga, museo y ciudad, composición musical internacional, inmersión digital y enseñanza de ELE y el taller de Okuda San Miguel sobre el color como herramienta de cambio serán también propuestas en este terreno.

Ponentes

De nuevo será notoria la participación de representantes políticos de los partidos más representativos del arco parlamentario, empresarios y sindicalistas, así como personalidades tan destacadas como el pintor Antonio López, los magistrados Isabel Perelló, Mª Jesús del Barco y José Mª Macías; los escritores Elmer Mendoza, Clara Sánchez, Rosa Ribas, Lorenzo Silva o Fernando Aramburu; la cineasta Arantxa Echevarría; los deportistas Demetrio Lozano, Almudena Cid, Tania Lamarca y Luis Alberto Marco o los comunicadores Ana Pastor, Carlos Franganillo y Ángel Expósito (COPE).

También los científicos Mariano Barbacid, Cecilia Hernández, José Carlos Baquero o Remedios Zafra; el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa) Teodoro López Calderón y la general Loreto Gutiérrez; el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas; el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa; la presidenta de la Asociación de la Banca, Alejandra Kindelán; el presidente del CIS, José Félix Tezanos o la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, entre otras muchas.

Por otra parte, las actividades extraordinarias se apoyarán principalmente en las artes escénicas, sobre todo en el teatro y la música en directo, ya sea clásica o popular, además del cine y diversas propuestas relacionadas con el arte y la cultura de Dinamarca, como país invitado en esta ocasión.

Ya se puede consultar toda la programación en cursosdeverano.ucm.es .

Además, desde este miércoles pueden solicitarse las becas de matrícula y alojamiento y manutención que oferta la Universidad Complutense a todas las personas que deseen asistir a los Cursos de Verano, independientemente de su nivel académico, gracias al apoyo de Caixabank y al de más de 100 empresas e instituciones que colaboran con la actividad, entre otras el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Becas para empadronados en San Lorenzo

Como es habitual, fruto de la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con la Universidad Complutense, los Cursos de Verano ofrecerán 175 becas a los vecinos empadronados en el municipio para realizar cursos sin coste.

Estas becas se podrán solicitar en las próximas fechas (se anunciará en las redes sociales municipales).

cartel de los cursos

En cuanto al cartel de la trigésima novena edición de los Cursos de Verano, el creador multidisciplinar dEmo Artist ha elaborado una composición que muestra a un buzo completamente equipado, luciendo máscara y aletas, sentado en una silla de playa mientras lee.

El artista ha manifestado al respecto que la escena es una crítica sutil a la forma en que hoy nos relacionamos con el aprendizaje.

"Incluso cuando leemos o nos formamos, lo hacemos de manera fragmentada, simultaneando estímulos y sin concedernos el tiempo necesario para una atención plena”, ha afirmado.