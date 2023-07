Cucarachas, óxido en tuberías y lodo: así está el colegio de La Navata de Galapagar

Cucarachas en el comedor, las tuberías del agua llenas de óxido, lodo en la cámara sanitaria, mosquitos... Es lo que se ha encontrado el nuevo equipo de Gobierno de Galapagar (PP y VOX) en el colegio público La Navata. Una alarmante situación que se conocía desde noviembre de 2022, tras las quejas del centro, a la que no se puso solución y que puede suponer un problema de salud pública.

El agua de los grifos, incluidos los de cocina o los baños en los que beben los niños, estaba cada vez más marrón. Se realizaron dos análisis que indicaban que el nivel de hierro era muy alto, pero solo se pidió al Canal de Isabel II que hiciese un aumento de presión para provocar un arrastre de los depósitos de hierro, y se recomendó dejar los grifos “correr” antes de beber. Nada más.

Desde la Asociación de Familias se instó al anterior ejecutivo de PSOE y Ciudadanos a abordar el problema de manera urgente, pero no hubo respuesta de la administración.

Hasta los mosquitos y cucarachas salían ya por varias trampillas de la cámara sanitaria, una de ellas ubicada en el comedor y cocina del colegio.

Entonces se debería haber llevado a cabo un protocolo de emergencia, cosa que no se hizo.

Según el colegio, desde la Dirección de Área Territorial se les remitió a instar al alcalde a reunirse con la Comunidad de Madrid al tener ya varios problemas que podrían exceder de una falta de mantenimiento, pero nunca obtuvieron respuesta del alcalde ni de la concejal de Educación, "que se limitó a dar orden en la concejalía de remitir los correos a la concejal de Hacienda".

Ahora, ante el grave problema de salubridad que podría suponer, se ha activado un operativo urgente, según ha explicado la concejal de Educación, Beatriz Gutiérrez. “Consideramos que mantener el agua en el límite de hierro no es aceptable, y menos aún sin abordar una solución a medio plazo, y menos tolerable aún es mantener las cámaras sanitarias con ese nivel de lodo y suciedad, especialmente debajo de la cocina. Para este equipo de gobierno es un problema que estamos acometiendo de manera urgente. Estar echándose la culpa entre distintas administraciones y no dar solución a un problema de salud pública con niños de por medio no es tolerable”, señala la edil.

El Ayuntamiento ha previsto una inversión de cerca de 100.000 euros para resolver la situación antes del inicio del próximo curso escolar.