Cruzada contra el uso de animales en la Cabalgata de Reyes

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la Villa escurialense rodeados de polémica, como ya sucediera en la Cabalgata de 2018. Ahora El Escorial vuelve a criticar la presencia de animales reales en este evento.

La coalición progresista cree que esta práctica no cumple con lo que se decidió en Pleno. Una moción aprobada en abril de 2016 impedía el uso de fondos públicos para espectáculos que incluyeran sufrimiento o maltrato animal. “Entendemos que estos animales que van a participar en el desfile son exóticos y no van a estar en su hábitat correcto, lógicamente. Hemos pedido al Ayuntamiento que nos diga en qué reglamento se está amparando, qué cobertura legal tiene para poder hacer esto y la respuesta es ninguna. Que deje de tomar el pelo a la ciudadanía porque se va a gastar solo en estos animales 10.000 euros, que es el presupuesto tope de 2018 para todos los festejos de Navidad. Nos preguntamos de dónde saca el dinero que se está gastando en todo lo demás”, afirma Tamara Ontoria, portavoz de Ahora El Escorial, quien ha querido dejar claro que su formación es completamente favorable a la Cabalgata y, pese a que numerosas plataformas animalistas se han puesto en contacto, el sábado no alentarán ninguna protesta porque respetan este evento que tiene a los niños como verdaderos protagonistas. Eso sí, está recogiendo firmas en la plataforma Change.org contra la utilización de animales en la Cabalgata y se plantea tomar medidas legales.

Respuesta municipal

El concejal de Festejos, Ignacio Parra, considera que las manifestaciones de Ahora El Escorial forman parte de una estrategia política y lamenta que “algo tan bonito como es el disfrute de los niños se vea eclipsado por las ideologías”.

Asegura que el elefante, el dromedario y el camello que desfilarán con sus Majestades de Oriente este sábado lo hacen con todos los permisos y seguridad requeridos. "Cuentan con todos los beneplácitos y requerimientos tanto técnicos como legales. Los animales vienen con todas las licencias, los seguros y los informes veterinarios. Por descontado no padecen ningún sufrimiento ni maltrato. Son animales que están criados en cautividad y son trasladados en las mejores condiciones”.