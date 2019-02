Cruz Roja duplica su espacio de atención tras remodelar la sede

Si a uno le tiene que dar un vahído, nada mejor que encontrarse en un lugar donde la atención es inmediata y está en buenas manos. Es lo que le ha ocurrido este martes al presidente de Cruz Roja Comunidad de Madrid, Carlos Payá, durante el acto de inauguración de la recién remodelada sede de la ONG en Galapagar.

Afortunadamente no ha sido nada grave, un simple mareo del que se ha recuperado para poder dirigir unas palabras, no sin antes pedir disculpas a la consejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Lola Moreno, quien se encontraba en ese momento pronunciado su discurso.

Carlos Payá tiene 90 años pero ahí sigue. Aunque deja el cargo, como ha anunciado en su intervención, continuará como voluntario, al pie del cañón colaborando con el que venga… todo un ejemplo de lo que significa Cruz Roja, espíritu de sacrificio por los demás, vocación de servicio. "Hoy es un día muy especial, por dos razones, primero porque yo nací el mismo día que esto se inauguró hace 90 años y segundo porque esta casa me ha dado muchos quebraderos de cabeza, hace muchos años había un gran charco de agua que no podíamos quitar, y ver ahora cómo ha quedado me produce una gran satisfacción. Os deseo a todos que la disfruteis y deciros que aunque dejo la presidencia continuaré siendo voluntario y estaré a vuestra disposición para lo que necesiteis", ha dicho Payá, entrañable, arrancando los aplausos de los presentes.

Precisamente el valor del voluntariado es lo que ha destacado la consejera. "Es fundamental en la labor de Cruz Roja. El voluntariado es la mayor muestra de generosidad de un pueblo, de una región como la Comunidad de Madrid, que cuenta con una red de 50 Puntos de Información al Voluntariado... por cierto, uno de ellos aquí, en Galapagar", recordaba Lola Moreno.

Al acto han acudido, además, el alcalde, Daniel Pérez, así como el presidente nacional de Cruz Roja Española, Javier Senent, y el delegado especial de la Asamblea Local de Cruz Roja Galapagar, José Mínguez.

Sede sostenible y con mayor capacidad de atención

La presencia de Cruz Roja en Galapagar se remonta a los años 70, aunque no es hasta 1983 cuando se instala en la conocida como Casa del Médico, situada estratégicamente en el cruce de la carretera de El Escorial, M-505, con la de Colmenarejo, M-510. Al año siguiente se convierte en sede comarcal y ha ido sucesivamente asumiendo la atención no solo de Galapagar y Colmenarejo sino de otros municipios del entorno como Valdemorillo, Torrelodones, Hoyo de Manzanares y Navalagamella.

En el último año el edificio se ha sometido a obras de renovación manteniendo la estructura y cerramiento original, protegidos por Patrimonio. Se ha implantado un sistema de climatización sostenible y se ha ampliado la superficie útil, lo que duplica la capacidad de atención.

En 2018 esta asamblea asistió a 4.648 personas desde sus distintos proyectos, entre los que se incluyen acciones de sensibilización con el entorno. Esta labor ha sido posible gracias a la colaboración de 263 voluntarios.