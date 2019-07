Críticas al equipo de Gobierno de Moralzarzal por subirse los sueldos

Los grupos de oposición de Moralzarzal han criticado la subida de sueldos del alcalde y los concejales del equipo de Gobierno, formado por Vecinos, Ciudadanos y PAIM. Aseguran que, en algunos casos, ronda el 20%.

El partido más crítico es Moralzarzal en Común, MeC, quien afirma que la primera medida del Ejecutivo ha sido esta: mejorar sus retribuciones de cara a los próximos cuatro años, con un incremento de la masa salarial del 39'8% con respecto a la legislatura anterior. Esto supondrá un coste anual para las arcas públicas de 405.000 euros. Desde MeC también han criticado que se mantengan dos cargos de confianza a los que, aseguran, también se les ha subido el sueldo. “Estos incrementos no vienen plasmados en los programas de ninguno de los partidos. No solo ha sido para los miembros del equipo de gobierno, también para los cargos de confianza, a los que han premiado con un 16% más de sueldo”, explica Iván García, portavoz de MeC, quien añade que “estos salarios no reflejan la realidad de la ciudadanía de Moralzarzal”.

LA RESPUESTA DEL ALCALDE

Desde el equipo de Gobierno han explicado que parte de ese incremento se debe a que son más concejales: nueve frente a los seis que acabaron la pasada legislatura (cinco de Vecinos y uno del PSOE). MeC entró en el ejecutivo con otros dos concejales, pero lo dejó a mitad de mandato. “Se han dado unas circunstancias nuevas de Gobierno: somos más. Nos dicen que antes éramos menos y cumplíamos y no es cierto. Había trabajos a los que no llegábamos y ahora sí vamos a hacerlo”, dice el alcalde Juan Carlos Rodríguez Osuna.

Otra de las razones que ha esgrimido el regidor para justificar las cifras se refiere a las concejalías con dedicación parcial. La Ley solo permite que Moralzarzal tenga cinco ediles con dedicación exclusiva y el resto, con una jornada del 75%. Pero en la práctica todos trabajan lo mismo, dice Rodríguez Osuna, por lo que les parecía justo aumentar esas retribuciones. Y para eso tenía que subir la suya, que ha supuesto el incremento más significativo, con un 13,33% “para poder ajustar las parcialidades”. “Un concejal que tiene una jornada del 75% al final trabaja todos los días y todas las horas igual que el resto”, concluye.

El sueldo del regidor será de 51.000 euros brutos al año; 45.000 cobrará la 1ª teniente de alcalde, Gema Duque, y 42.000 euros los otros tres concejales con dedicación exclusiva. Los que tienen dedicación parcial percibirán 38.200 y 30.600 euros. El edil de PAIM cobrará 20.400 euros porque compatibilizará su trabajo actual con sus funciones en el Ayuntamiento de Moralzarzal y, por tanto, tendrá una jornada más reducida que el resto.

Con respecto a los cargos de confianza, se mantiene uno en Comunicación con un salario de 35.000 brutos al año y otro en Urbanismo y Medio Ambiente, con un 60% de la jornada y un retribución de 21.000 euros.