Crece la inquietud en Los Molinos y Navacerrada porque no hay visos de reapertura de sus centros de salud

Todos los partidos políticos de la Corporación municipal de Los Molinos se han unidopara pedir a la Consejería de Sanidad que se reabra el Centro de Salud, cerrado desde que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus.

Lo han hecho a través de una moción, presentada por Unidas Podemos y aprobada por unanimidad, que resalta la necesidad de recuperar la normalidad en la Atención Primaria, sobre todo para los vecinos más vulnerables y con dificultades para desplazarse a Cercedilla, a cuyo Centro de Salud son derivados los pacientes.

Además, con el proceso de desescalada y la autorización para desplazarse a segundas residencias, son muchos los madrileños que ya se han trasladado a la localidad.

Es habitual, llegados a estas fechas, que la población en Los Molinos se multiplique. Otros veranos esta circunstancia obligaba a un refuerzo sanitario. Este año no solo no se producirá sino que el Centro de Salud está cerrado a cal y canto.

La respuesta que ha recibido el Ayuntamiento, tras las gestiones realizadas por el alcalde, Antonio Coello, ante la Comunidad de Madrid es que no hay suficiente personal.

Unidas Podemos, que ha impulsado la moción, considera que la situación es muy preocupante. "En verano normalmente, como duplicamos como mínimo la población, se refuerzan los médicos y todo el personal del Centro de Salud. Ahora, con todo lo que está cayendo, se están desatendiendo ya las necesidades sanitarias de los habitantes habituales y además vienen más vecinos de segundas residencias, pues esto puede convertirse en una situación muy peligrosa. Que digan que no hay personal, ¿cómo que no? Médicos, enfermeros, sanitarios en general claro que hay ¡si están las facultades llenas! Yo no sé cómo habrá que hacerlo, pero está claro que hay que contratar, no nos queda otra", ha asegurado a COPE de la SIERRA Teresa Gutiérrez, integrante de la formación morada.

Gutiérrez, además, cree que los sanitarios, que se están jugando la vida por los demás, se merecen el Premio Princesa de Asturias a la Concordia, pero mejor reconocimiento sería dotarles de mejores salarios y condiciones laborales.

CONCENTRACIONES EN NAVACERRADA

En la misma situación siguen también en Navacerrada.

Hace unos días la alcaldesa se dirigía por carta a la consejería pidiendo que el Centro de Salud se reabra. Ante la falta de respuesta, desde esta semana los vecinos se concentran todas las tardes a las ocho y media ante las puertas del Centro para pedir su reapertura.

"Le pedimos a la Comunidad de Madrid que por favor nos devuelva nuestros médicos, que necesitamos ser seguros ante un pueblo tan turístico como es Navacerrada y la llegada de vecinos que tienen aquí sus segundas residencias. Es un municipio muy pequeño, con una población en la que hay mucha gente mayor y necesitamos que sean atendidos. Así que seguiremos insistiendo", asegura Ana Paula Espinosa.

Los consultorios de Navacerrada y Los Molinos son los dos únicos de la Sierra del Guadarrama que aún permanecen cerrados. En el conjunto de la Comunidad de Madrid son 20 los centros que no han recuperado la atención presencial.