Convocada una concentración para que la calle Real de Alpedrete siga peatonal

Queda justo una semana para que se cierre el plazo de alegaciones a la decisión del Ayuntamiento de Alpedrete de reabrir al tráfico la calle Real en el tramo comprendido entre la calle Collado Mediano y la Plaza de la Villa.

Desde diciembre de 2018 es peatonal, medida que adoptó el anterior Ejecutivo, no sin polémica. Ahora se quiere mantener así los fines de semana, pero abrirla de lunes a viernes y hay vecinos y comerciantes que se han mostrado en desacuerdo.

Han convocado para este domingo un acto en defensa de la peatonalización total bajo el lema “A jugar en la calle” porque iban a desarrollarse actividades lúdicas infantiles por la compañía “Semillas de Circo”, pero dada la previsión meteorológica se ha decidido dejarlo en una concentración, eso sí, de carácter familiar sin consignas políticas y con la intención de reivindicar este espacio urbano sin humos, libre de vehículos, un punto de encuentro para el ocio, el esparcimiento y la tranquilidad.

Arturo Fernández lleva más de 30 años en la calle Real, tiene una peluquería y es uno de los partidarios de que el peatón siga siendo el protagonista, no el coche, "como ocurre en los cascos urbanos de otras poblaciones. Esa es la tendencia. La cuestión es aplicar el sentido común, ¿qué sentido tiene cambiar peatones por coches?", se pregunta.

Fernández es consciente de que hay vecinos y negocios favorables a la apertura al tráfico de la calle Real, pero también hay muchos en contra. "Hay comerciantes que han protestado por las pérdidas brutales que les está ocasionando la peatonalización. No digo que no sea cierto, pero me cuesta creer que por el hecho de tener cerrados 100 metros de vía, incluso establecimientos que no están en esta calle, pierdan el 30 o 40% de sus ventas. Nosotros reivindicamos que no pasen coches y se quede tal y como está, se ha creado un espacio maravilloso y es más seguro".

Además, aclara que él no se ha convertido en el "adalid" de esta iniciativa por propio interés. "Yo solo me he sumado como un afectado más y la gente se cree que esto lo hago para beneficiar a mi negocio, nada más lejos, estoy convencido de que, a la larga, esto va a ser beneficioso para todos".

Confía en que las alegaciones no sean papel mojado y que el Ayuntamiento pondere todas las opiniones para tomar la decisión correcta en virtud de lo que desea la mayoría. "Hay que escuchar a todas las partes".

Cartel de la concentración

Los vecinos que han convocado la concentración del domingo, a partir de las doce de la mañana en la propia calle Real, también reclaman la remunicipalización del aparcamiento de Las Canteras, situado a unos 100 metros.

Con una o dos horas gratuitas para aquellos que quisieran hacer sus gestiones o compras en el centro creen que se solucionaría el 90% de los problemas que se denuncian ahora por parte de los negocios que achacan sus pérdidas a la peatonalización.