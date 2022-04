La consejera Dancausa destaca “la buena coordinación” de la Mancomunidad THAM en sus 25 años de trabajo social

LaMancomunidad de Servicios Sociales THAM, en la que se integran los ayuntamientos de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal, cumple 25 años. En estas bodas de plata llegan los balances y las miradas a futuro de esta alianza entre municipios para prestar más y mejores servicios a los ciudadanos, gracias a la puesta en común de los recursos.

Este martes representantes de las cuatro localidades se han reunido con la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, “para seguir trabajando en la mejora de los Servicios Sociales en sus territorios”. Dancausa les ha trasladado “su eficacia en la ejecución de los programas, la buena colaboración y coordinación institucional y la correcta cofinanciación y justificación de los convenios” y ha asegurado que el Ejecutivo regional seguirá trabajando y colaborando con las diferentes entidades “por más recursos para los más vulnerables”.

