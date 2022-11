Un conductor atropella a un ciclista en la M-600 y se da a la fuga: los delitos que podrían llevarlo a prisión

La M-600 y su tramo entre Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial sigue siendo motivo de noticia. La iluminación no ha llegado, tampoco los carriles bici aprobados pero, eso sí, los accidentes continúan. Este lunes, un ciclista fue arrollado por un vehículo a la altura del Camping El Escorial; ciclista y coche circulaban en el mismo sentido.

El varón de 42 años se encuentra hospitalizado con cinco costillas rotas, además de la clavícula y un susto para toda la vida. La Guardia Civil, que acudió al siniestro, busca al conductor de un Renault Clío blanco como posible infractor.

Es el mismo coche que busca la mujer del afectado quien, a través de redes sociales, ha pedido colaboración ciudadana para encontrarlo. Y es que la persona que atendió al ciclista in situ no pudo dar tampoco demasiados datos al encontrarse muy nerviosa tras presenciar el accidente. Esta conductora sí que actuó de manera correcta tras ser testigo de lo que podría ser una imprudencia. La ley se muestra tajante y más desde el año 2019 con un cambio del Código Penal que agrava el no atender a los ciclistas tras un atropello. Pero, ¿qué podría pasar si no se hace?



Fuertes condenas por abandono del lugar del accidente



La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, estableció una modificación en el Código Penal en materia de conducta de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores que creaba una nueva figura: el delito de abandono del lugar del accidente.

"En el caso de los ciclistas, se producen dos opciones", detalla a COPE el fiscal David Martínez. La primera de ellas es que la persona que hubiera sufrido el atropello se encontrara en peligro manifiesto y grave, "es decir, que no pudiese solicitar auxilio o ayuda". En este caso, además del posible castigo por la muerte o lesiones, se impondría una pena por omisión del deber de socorro.

La novedad de la ley anteriormente citada es cuando la persona no está en peligro o desamparada. En este caso, además de la pena por muerte o lesión, se impone un castigo de seis meses a cuatro años de prisión si el accidente es imprudente; o bien de tres a seis meses de prisión, si este fuera fortuito.

Martínez reflexiona que "en definitiva, como señala la exposición de motivos de la ley, lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que pudiera dejar atrás a alguien que pudiera estar lesionado o, incluso, fallecido".