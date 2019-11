Condena unánime a los insultos machistas a una árbitro en San Lorenzo de El Escorial

"Retrasada", "hija de puta", "qué zorra eres"... son algunas de las barbaridades que se pudieron escuchar en la grada del campo de La Herrería de San Lorenzo de El Escorial durante el partido de juveniles entre la UD San Lorenzo, y el CUC Collado Villalba el pasado domingo 17 de noviembre.

Los insultos iban dirigidos a la árbitro del encuentro y ya han sido condenados tanto por el Ayuntamiento sanlorentino como por el club local.

A través de un comunicado, la Unión Deportiva San Lorenzo reconoce que un grupo de aficionados se dedicó a "faltar el respeto e insultar a la colegiada del partido" y rechaza "totalmente este tipo de comportamientos". "No os queremos ni en La Herrería ni en nuestro pueblo", advierte. Y ha lanzado etiquetas con los lemas #NoALaViolencia y #NoALaDiscriminación.

Su presidente, Antonio Herranz, ha asegurado a COPE de la SIERRA que la situación es intolerable y que el club se encuentra muy apesadumbrado.

"No teníamos constancia de que hubieran ocurrido estos hechos tan lamentables porque no lo refleja el acta arbitral. Los condenamos rotundamente. Es un gran disgusto para nuestros seguidores y socios. Siempre hemos sido un club ejemplar y hemos luchado mucho por contar este año con un equipo juvenil femenino", apunta Herranz, quien anuncia que será contundente con el autor o autores en caso de identificarse. "Vamos a averiguar quién fue y tomar las medidas más severas que sean posibles como club. Esperemos que también el Ayuntamiento puesto que los hechos se produjeron en un campo municipal".

Desde el Consistorio también se ha lamentado y condenado los insultos machistas recibidos por la colegiada.

"Es intolerable cualquier tipo de violencia, incluida la verbal, hacia una mujer que está desarrollando su trabajo, con la que el Ayuntamiento se solidariza. Estos hechos son especialmente tristes en una actividad lúdica, como es el fútbol, practicada por jóvenes", expresa en un comunicado, en el que recuerda que el día 25 de noviembre se conmejora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, "que hay que erradicar de cualquier situación y, por supuesto, del deporte".

"No debemos aceptar ni consentir ningún tipo de violencia, ni hacia jugadores ni técnicos ni hacia los árbitros. Personalmente no he podido hablar con la colegiada, pero le quiero transmitir todo mi apoyo y solidaridad, además de animarla a seguir desempeñando su labor, como ejemplo de igualdad", ha declarado en COPE de la SIERRA la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López.

La Policía Local presente en el encuentro no levantó acta al no ser conocedora de los hechos. Ni Policía ni Guardia Civil han recibido hasta el momento denuncia alguna.

Se da la circunstancia de que la árbitro es hija de la concejal de Deportes y Comunicación de Galapagar, Mercedes Nuño, quien a través de las redes sociales mostraba su repulsa por la actitud de los aficionados, no solo por la falta de respeto de quien profería las descalificaciones sino por los "silencios cómplices" del resto de personas presentes, que no recriminaron la conducta, salvo "una mujer que simplemente le ha parecido exagerado".