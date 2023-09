Concentración pasada por agua en Moralzarzal para defender la Dehesa Vieja

Llovía este domingo a la hora en que estaba convocada en Moralzarzal una concentración en contra de las obras que el Ayuntamiento está realizandojunto a la Dehesa.

Organizado por Moralzarzal en Común y PSOE, al acto quisieron sumarse algunos vecinos que tuvieron que alternar paraguas y pancarta en ristre, con lemas como 'Dehesa Vieja, no rota', 'Salvemos la Dehesa... otra vez' o 'Las carpas, en los ríos' al grito de 'La Dehesa no se toca'.

Los grupos en la oposición convocantes ya habían explicado a lo largo de los últimos días que su intención es solicitar la paralización de los trabajos que se están acometiendo para la instalación de una carpa, aseos públicos y un escenario de cara a las fiestas patronales en una parcela que "todavía son suelo rústico y terreno forestal clasificado como no urbanizable de protección", si bien fueron desafectados de la Dehesa Vieja en abril de 2014.

Recuerdan que en 2015 estas formaciones políticas ya intentaron, sin éxito, que se pidiera a la Comunidad de Madrid la modificación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública para la inclusión de estos 25.000 metros cuadrados desafectados de nuevo a la Dehesa. "Si se hubiese tramitado esa petición no estaríamos viendo las máquinas en este espacio, ni los planes para instalar carpas, barras, escenarios, fuegos artificiales ni multitudes".

Les preocupa, y mucho, el destrozo que esto pueda causar en un entorno que debería protegerse, y exigen que se devuelva la zona a su estado anterior, se gestione un plan de mejora de la limpieza y mantenimiento y se pare el vertido de aguas fecales que se lleva produciendo "desde hace más de una década".

Apoyo del PSOE de Madrid

Los terrenos en cuestión recibieron la visita el pasado viernes del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien estuvo acompañado por el diputado regional y vecino de Torrelodones, Guillermo Martín, además del portavoz del PSOE de Moralzarzal, Ángel Martínez.

Este último explicó que la parcela desafectada ejerce mucha presión hacia la Dehesa y no se debería permitir cualquier tipo de uso. "Nosotros, si estamos en Moralzarzal, si estamos en la Sierra de Guadarrama, es para tener las dehesas, los espacios naturales, el monte de utilidad pública, lo mejor conservado posible", apuntaba Martínez, quien agradeció su visita a Lobato.

El secretario general de los socialistas madrileños, por su parte, incidió en esa idea. "Estamos aquí para defender nuestro patrimonio, primero el patrimonio de los vecinos de Moralzarzal, que vinieron a vivir a municipios como este por el entorno, el medio ambiente, la tranquilidad, la calidad de vida... pero también es patrimonio de todos los madrileños, y hay que defenderlo de ciertos usos. Una dehesa claro que puede tener usos, pero que sean compatibles con la protección ambiental de un entorno así", aseguraba Juan Lobato.

Visitamos Moralzarzal, con @juanlobato y su portavoz @angelmartinezx2



????Tenemos que luchar por preservar el entorno, el medio ambiente y la calidad de vida que hay en municipios como Moralzarzal y defender su #Dehesa, patrimonio de sus vecinos/as y de todos los madrileños. pic.twitter.com/wNrHbeI2HW — PSOE Madrid (@psoe_m) September 17, 2023

Vecinos por Moralzarzal critica su ausencia

Vecinos por Moralzarzal Participa, que fue el primero en criticar los movimientos de tierras que el Ayuntamiento estaba llevando a cabo en estos terrenos, no estuvo en la convocatoria porque, según ha explicado en un comunicado a través de las redes sociales, no fue invitado a participar.

"Muchas personas se han acercado a preguntarnos por qué Vecinos por Moralzarzal Participa! no está en la convocatoria, y mediante el presente comunicado queremos informar que si no estamos es porque los partidos convocantes no han querido hacernos partícipes y no se han puesto en contacto con nosotros para sumar fuerzas. No hemos sido ni convocados ni invitados a colaborar en esta iniciativa", asegura el grupo de la oposición en la nota.

Vecinos por Moralzarzal no entiende su exclusión, a pesar de que su preocupación por la situación es la misma. "Las actuaciones que se están llevando a cabo y las actividades que se pretenden realizar en esa parcela nos parecen inadmisibles", recuerda, y lamenta que los ciudadanos se hayan quedado sin poder recibir información directa sobre las gestiones que la formación ha llevado a cabo, como la presentación de denuncias ante el SEPRONA, Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y Delegación del Gobierno, y las respuestas recibidas al respecto.

"Vecinos por Moralzarzal Participa seguirá trabajando por la salvaguarda de este espacio natural y defendiendo su estatus medioambiental, y será partícipe de todas aquellas acciones que, de manera inclusiva, cuenten con todos aquellos que buscamos un objetivo común, como es en este caso la defensa de la Dehesa Vieja y de los espacios naturales", concluye la formación en su comunicado.