Espionaje y doble juego: el Grupo Municipal Socialista se resquebraja del todo

Lleva una legislatura muy 'convulsa' el PSOE de Collado Villalba y la brecha interna se hace cada vez más profunda.

Disensiones, impugnación de Primarias, dimisiones, fuga de afiliados , escisión, espionaje, traición... La situación tiene todos los ingredientes para un thriller político.

Quien fuera secretario general y portavoz del Grupo Municipal, Juan José Morales, quiere saber las razones por las que algún compañero de partido está recabando información sobre su mujer y sus negocios.

Aunque la documentación es pública y no se estaría cometiendo ningún delito, desconoce las intenciones que puede haber detrás de estos hechos, que ya ha comunicado a la Ejecutiva Regional. "El pasado viernes, 1 de marzo, encontré por casualidad en la bandeja común del grupo municipal tres archivos escaneados el 27 de febrero a las 12:42 horas con información sobre mi mujer. No me preocupa lo que contiene, es información pública y cualquier ciudadano puede tener acceso, pero sí con qué intención se ha hecho", apunta Juan José Morales, que se pregunta "por qué y para qué se ha guardado esa información sobre una persona que ya no es militante socialista -dejó el partido hace un mes tras la controversia de las Primarias- ni tiene nada que ver con la actividad del Ayuntamiento".

Morales ha decidido trasladar su actividad como concejal fuera del despacho municipal hasta que se clarifique lo sucedido y exige respuestas. De no ser así, pedirá que se abra de inmediato una investigación interna. "Somos muy pocos los que tenemos acceso a los equipos informáticos y, conociendo el día y la hora, se cierra mucho más el círculo", añadía el edil en un comunicado a través de las redes sociales.

En ese mismo escrito, Juan José Morales asegura que ha informado sobre los hechos a la Ejecutiva Local a través del secretario de Política Municipal y también al secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco.

Respuesta del PSOE: doble juego de Morales

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Collado Villalba ha respondido a las acusaciones de Juan José Morales asegurando que uno de los nuevos partidos políticos que concurre a las Elecciones Municipales comparte domicilio social con el local de trabajo del concejal socialista.

Consultando la base de datos del Registro Mercantil, al que se puede acceder libremente por ser público, el objetivo del Grupo Municipal no era otro que confirmar la información que le había llegado en las últimas semanas, según la cual Morales estaría colaborando en la constitución del nuevo partido. "No se trataba de espiar ni investigar a la mujer de ningún compañero, solo consultar si la sede de la nueva formación política coincide con el local de este concejal. Lo hemos puesto en conocimiento de instancias superiores del partido para que analicen si es una falta porque podría no estar jugando limpio. No ha habido ninguna artimaña", ha explicado a los micrófonos de COPE de la SIERRA el secretario general de la agrupación local y candidato a la alcaldía, Victoriano Alcolea.

En el comunicado de la Ejecutiva Municipal, el PSOE asegura "no mostrarse sorprendido" con la situación que ha provocado Morales porque "sus intereses ya no son los del PSOE, su único afán por continuar hasta el 26 de mayo es hacer daño al partido y cobrar un sueldo" (concretamente de 27.500 euros brutos anuales).

Según se desprende del escrito, Morales no habría encajado bien su derrota en las Primarias de 2017 a secretario general y de ahí su actitud en los últimos años, perjudicando al PSOE. "Desde el principio esta historia es muy triste... es triste que haya personas que, por desavenencias, porque las cosas no funcionan como ellos dicen o los militantes y los órganos del partido no les dan la razón, cogen el balón y se lo llevan. No está bien. Eso no es política. Hay que pensar más en los intereses de los vecinos", concluye Alcolea.