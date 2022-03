La Comunidad presenta 'Madrid en Danza' con la aspiración de ser referente coreográfico en Europa

Arrancará el Día Mundial de la Danza, 29 de abril, y se extenderá hasta el 14 de junio con 26 espectáculos. La consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha presentado el Festival 'Madrid en Danza', que cumple su 37ª edición,con el objetivo de situarlo entre los principales eventos coreográficos de Europa.

De ahí la fuerte presencia de compañías internacionales, algunas de ellas recuperadas de la edición anterior en la que la pandemia les impidió viajar, con predominio de la danza contemporánea, aunque también hay propuestas de danza-teatro, teatro físico y acrobacia, danza española y flamenco, entre otros, con estilos que van del clasicismo a la vanguardia, del folk a lo urbano.

"Nunca se ha creado tanto, con tanta energía y pasión", apuntaba durante la presentación la directora artística del Festival, Blanca Li, quien ha reseñado que 'Madrid en Danza' es el resultado de una "inaudita variedad de estéticas". Li ha calificado la programación como "variada y ecléctica": incorpora todas las formas de expresión del movimiento, pero se vertebra sobre la "fuerza de la expresión contemporánea".

Presentación de Madrid en Danza 2022 /Comunidad de Madrid

Otra de las apuestas de Madrid en Danza es su extensión territorial: la programación llegará a 17 localidades, entre ellas en la Sierra de Guadarrama el municipio de San Lorenzo de El Escorial, pero podría haber más con la novedad, este año, del programa “Periferias Insólitas”, que llevará el festival a siete localidades de menos de 6.000 habitantes aún por concretar y con representaciones en plazas y callescon acceso gratuito.

"Este año hemos ampliado el número de compañías internacionales, vienen ocho, de Noruega, Canadá, Bélgica, Israel o Reino Unido... Estamos muy contentos en ese sentido. Y luego hemos hecho un esfuerzo especial para sacar el festival del centro de Madrid, va a viajar por municipios, algunos son muy pequeños, con muy pocos habitantes, pero que manifiestan el mismo interés por la danza. Vamos a apostar también por espectáculos de calle, aparte de que la gente vaya a los teatros, la danza irá a la gente en la calle", aseguraba la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, durante la presentación del festival.

En la programación de 'Madrid en Danza' se incluyen 13 estrenos: uno mundial, otro en España y ocho en Madrid. Se puede consultar en www.madrid.org/madridendanza/2022.

El festival también propone otras dos actividades: un debate que reunirá a profesionales para evaluar la situación del sector y un concurso de danza para aficionados y profesionales, del que en breve se darán a conocer las bases. "Montaremos un escenario en la calle para crear un maratón de danza, un concurso con premio", ha adelantado Li.

'Madrid en Danza' en el Real Coliseo Carlos III

En lo que se refiere a la comarca del Guadarrama, el escenario que acogerá espectáculos del festival es el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial. La primera cita será el 19 de mayo con "After the party", una pieza de danza, gesto y marioneta creada por elcoreógrafo londinense Thomas Noone.

El 27 de mayo llegará al Real Sitio el bailaor gaditano Juan Carlos Avecilla con su espectáculo de danza flamenca "Equilátero".

Y el 29 de mayo, "Un cadavre exquis II", danza contemporánea con un solo del bailarín catalán Pau Aran, dedicado al vínculo directo con los ancentros.

En los tres casos, la función dará comienzo a las 19 horas.