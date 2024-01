La Comunidad de Madrid recuerda la prohibición de replantar en el monte los abetos navideños

Han terminado las Navidades y toca recoger la decoración que nos ha acompañado en nuestros hogares durante las fiestas. El Belén y sus figuras y los adornos, a las cajas, y ¿qué hacemos con los abetos si son naturales? Llegado este momento, la Comunidad de Madrid vuelve a recordar, como cada año, la prohibición de replantarlo en espacios naturales de la región.

Llevar a cabo esta acción supone una infracción de la normativa medioambiental vigente en la Ley de Montes y en la Ley de Protección de la Flora y Fauna Silvestre, que prohíbe la plantación de abetos en el medio natural. De hecho, en la Comunidad de Madrid es necesaria una autorización para realizar cualquier plantación en terreno forestal, especialmente en el caso de los espacios protegidos.

Son muchos los madrileños que acuden a viveros o a otros lugares autorizados a recoger abetos para decorar las casas con el tradicional árbol de Navidad. El que generalmente se suele utilizar para este fin es la especie Abies alba, autóctonasolo en el extremo nortede la Península Ibérica.

Al tratarse de especies vegetales que no son autóctonas de la zonapueden alterar el equilibrio de los ecosistemas, donde estos árboles no están presentes de manera original. Además, pueden ser una fuente de plagas o enfermedades y, además, suponer un riesgo de incendio forestal.

Una alternativa para que los ciudadanos les den una segunda vida es contactar con los ayuntamientos de las localidades en la que se resida, ya que la mayoría prestan un servicio de recogida y ser replantados en zonas verdes artificiales, como parques o jardines públicos.

Si cuentan con un cepellón y están en buen estado, pueden crecer en estos lugares sin poner en riesgo la biodiversidad vegetal. En el caso de querer plantarlos en un jardín particular, hay que tener en cuenta que pueden alcanzar un gran tamaño, por lo que las raíces necesitan espacio para desarrollarse.

Si los ayuntamientos no cuentan con servicio de recogida o si el árbol no está en condiciones de ser replantado y se opta por su eliminación, no puede ser objeto de quema. Por lo tanto, "debe llevarse a un punto limpio como un bioresiduo, un resto de jardinería, que es utilizado posteriormente para compost" (abono natural para otras plantas), asegura Víctor Martínez, Jefe de Unidad del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Estos profesionales tienen entre sus funciones vigilar y proteger el medio natural, así ofrecer la información a los ciudadanos sobre el uso, disfrute y conservación de nuestro entorno.



Ante cualquier duda -o en caso de detectarse anomalías o incidencias que puedan afectar a la diversidad medioambiental de la región-, también se puede recurrir a los Agentes Forestales a través del teléfono gratuito 900 181 628 o mediante una llamada al 112.