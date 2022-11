La Comunidad de Madrid organiza la Semana del Cortometraje, que llegará a tres municipios de la Sierra

La Comunidad de Madrid celebra la 24ª edición de la Semana del Cortometraje con el objetivo de acercar el cine en este formato a todos los públicos.

Se desarrollará del 18 al 25 de noviembre en espacios y cines de 29 municipios de la región e incluye también la proyección de los más galardonados del mundo, una Sección Oficial, un foro profesional y un homenaje al actor y director Ramón Barea.

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha participado este viernes, 11 de noviembre, en la presentación de la programación y ha recordado que “con su larga y fructífera trayectoria, este evento se ha convertido en una referencia en este género en España”.

Se trata de una oportunidad única para conocer un formato de cine que tantas alegrías ha proporcionado recientemente, tras el Premio Oscar a Mejor Cortometraje de 2021 a Alberto Mielgo, vecino de Torrelodones.

La edición de este año, cuyo cartel ha realizado el ilustrador Borja González, volverá a apostar por el cine en pantalla grande en la sección no competitiva "Los mejores cortometrajes del mundo", que se podrá disfrutar en la Sala Berlanga de Madrid capital y en los Cines Zoco de Majadahonda. En ella, los espectadores podrán descubrir una selección de los más premiados en los festivales y certámenes más importantes del mundo, como por ejemplo "The Black Cop" (Reino Unido, Premio BAFTA al Mejor Cortometraje); "Warsha" (Líbano y Francia, Premio del Jurado del Festival de Sundance); "The Water Murmurs" (China, Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes) o "El limpiaparabrisas", de Alberto Mielgo (España y EE.UU., Premio Oscar a Mejor Cortometraje de Animación).

Además, contará con un apartado denominado "Talento en corto", en el que se mostrarán 11 piezas que ha apoyado y subvencionado el Gobierno regional. Estas proyecciones viajarán por centros culturales, colegios, institutos y bibliotecas de varias localidades, entre ellas, tres de la Sierra de Guadarrama, con el fin de acercar este formato audiovisual a todos los públicos.

Así, la cita más inmediata será el 18 de noviembre en la Casa de Cultura Giralt Laporta de Valdemorillo, con una sesión a las 21 horas. Ese mismo día habrá una sesión a las 18 horas en la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial, donde también habrá sesión el 25 de noviembre a las 19 horas.

Y la Casa de Cultura de Collado Villalba habrá tres sesiones el 21 de noviembre. Será a las 9:30, a las 11 y a las 12:30 horas.

Por su parte, la Sala Berlanga de la capital acogerá la Sección Oficial, con una programación de 19 cortometrajes que han recibido ayudas del Ejecutivo madrileño: 14 de imagen real y 5 de animación, que optarán a diferentes galardones, como el Premio Semana del Corto-ECAM –que clasifica para los Goya– o los Premios Telemadrid-La Otra. Asimismo, Madrid en Corto premiará a 8 de las películas de la Sección Oficial con su distribución durante un año, tanto a nivel nacional como internacional.

La Semana del Cortometraje pone también en marcha la 6ª edición del Foro Profesional, que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en la sede de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas. Su vocación es ser un punto de reunión anual para los profesionales del sector y contará con charlas, encuentros y entrevistas, entre las que destacan las tres mesas redondas sobre coproducción internacional de este género con la participación de productores españoles e internacionales.

La programación completa se puede consultar en www.madrid.org/semanadelcortometraje/2022

Homenaje a Ramón Barea

Todos los años, la Semana del Cortometraje rinde homenaje a un profesional del panorama cine de reconocido prestigio y cuya trayectoria esté estrechamente vinculada a este mundo.

En esta ocasión la Comunidad de Madrid hace un tributo especial a Ramón Barea, actor y director que ha participado en más de 30 cortos a lo largo de su carrera.

Para la ocasión, el sábado 19 de noviembre se proyectará en la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas una selección de las piezas más significativos de su trayectoria, así como un encuentro con el protagonista en el que participarán directores y creadores como Pablo Berger, Borja Cobeaga, Alain Lefebvre, Pedro Díaz y Alauda Ruiz de Azúa.