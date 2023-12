La Comunidad de Madrid hace un llamamiento a donar sangre para garantizar las reservas en Navidad

La Comunidad de Madrid de Madrid ha organizado un maratón de donación en el Centro de Transfusión para garantizar las reservas de sangre, que actualmente se encuentran al 60%, y salvar vidas en Navidad.

El Ejecutivo regional adopta esta iniciativa porque en esta época del año el número de personas que acude para realizar este gesto altruista disminuye un 25%, debido a que miles madrileños viajan fuera de la región estos días.

El maratón ha comenzado este lunes y se extenderá hasta el 23 de diciembre, en horario de 09:00 a 21:00 horas. Para este primer día se ha organizado una exhibición de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional y, como agradecimiento a los donantes, se les ofrecerá chocolate con churros y se podrá participar en un sorteo de un desayuno, comida y cena, gracias a la colaboración de varios establecimientos de hostelería.

El Centro de Transfusión está ubicado en la avenida de la Democracia sin número, en Madrid, pero si no puedes acudir o quieres evitar desplazamientos a la capital, también se puede donar en los puntos fijos de los hospitales y en las unidades móviles.

En la Sierra de Guadarrama los hospitales en los que colaborar son el Universitario General de Villalba, de lunes a jueves no festivos de 8 a 14 horas y de 16 a 19 horas; el Puerta de Hierro de Majadahonda de lunes a domingo de 8 a 21 horas (los días 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como 1, 6 y 7 de enero no abrirá la unidad de extracción), el Hospital Comarcal El Escorial, de lunes a viernes no festivos de 8:30 a 14 horas y el Hospital Madrid Torrelodones, que tendrá disponible la unidad de extracción los martes y jueves de 11 a 19 horas hasta el 25 de diciembre. Desde ese día hasta el 1 de enero permanecerá cerrada.

En cuanto a las unidades móviles, este lunes, 18 de diciembre, habrá una aparcada en la calle Ramón Gamonal de Valdemorillo de 17:15 a 20:45 horas.

El miércoles, 20 de diciembre, aparcarán en el colegio Montesclaros de Cerceda, avenida de los Plantíos, de 15:15 a 18:30 horas; en el colegio Peñalar de Torrelodones, avenida de la Dehesa, de 16:15 a 20:15 horas, y en el colegio Parque, en la calle Piamonte, de Galapagar, de 1& a 19:45 horas.

El viernes, 22 de diciembre, habrá unidades móviles en la avenida Batalla de Bailén de Collado Villalba, junto a la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, de 17 a 20:25 horas y en la estación de Las Matas, en Las Rozas, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

Y el sábado, 23 de diciembre, El Escorial recibirá una unidad móvil en la calle Lorenzo Niño esquina con Alfolí enre las 10:15 y las 13:30 horas.

Los requisitos básicos que hay que cumplir para poder ser donante de sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada ocho semanas, siempre y cuando no se haga más de cuatro veces en un periodo de 12 meses, en el caso de los hombres, y de tres en el de las mujeres.

Actualmente están en alerta roja los grupos 0-, B- y AB- y en alerta amarilla 0+, A+ y A-.