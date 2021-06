La Comunidad de Madrid amplía la autocita para vacunarse contra la COVID-19 a mayores de 50 años

La Comunidad de Madrid ha ampliado el tramo de edad del sistema de autocitación para vacunar contra la covid-19 a población de 50 años en adelante, que no hayan recibido aún ninguna dosis.



Así lo han anunciado este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en la rueda de prensa de actualización de la situación epidemiológica y asistencial de la región.



La fase piloto de la aplicación web que permite elegir cita para vacunarse "a la carta" arrancó el pasado 26 de mayo, inicialmente dirigida a la franja de 57 a 67 años de edad. Posteriormente, el 31 de mayo, se abrió también a personas de 55 y 56 años y, desde las 9:00 horas de este viernes, el umbral de edad se extiende a todas las personas de 50 y más años, según ha detallado Zapatero.



Más de 46.600 peticiones han sido tramitadas ya a través de este sistema de autocitación habilitado por la Consejería de Sanidad, que permite elegir fecha y franja horaria a una semana vista para recibir la primera dosis de vacuna, así como optar entre dos puntos de vacunación: el estadio Wanda Metropolitano y el Wizink Center, ambos coordinados por el SUMMA112.



Está previsto que la semana próxima se administren 10.000 dosis diarias entre ambos puntos de vacunación a personas que puedan solicitar su cita a través de esta aplicación web, también accesible desde la Tarjeta Sanitaria Virtual de la Comunidad de Madrid.



La autocita podrá solicitarse a través de la página web www.comunidaddemadrid/covid-19 o mediante la tarjeta sanitaria virtual.



El paciente deberá introducir su CIPA (Código de Identificación Personal Autonómico de la tarjeta sanitaria pública), DNI/NIE o pasaporte y añadir su fecha de nacimiento.



Posteriormente, el sistema comprueba si el usuario está registrado en el repositorio poblacional de las bases de datos de la Comunidad de Madrid, que no tenga ninguna vacuna registrada contra el coronavirus y que esté en el rango de edad habilitado.



El paciente verá un listado de centros disponibles según la franja de edad o grupo de vacunación y podrá elegir centro e intervalo horario.



Una vez seleccionada la cita recibirá un código de verificación a través de un sistema de SMS para confirmarla y, a continuación, recibirá los datos de su cita junto con un código QR para facilitar su acceso al punto de vacunación.



Además, el ciudadano recibirá un SMS de recordatorio, con al menos 24 horas de antelación, que incluirá el código QR que deberá mostrar en el acceso al recinto de vacunación.



Si alguna persona que acceda a este nuevo sistema no estuviera en la base de datos y no pudiera autocitarse, deberá llamar al número de teléfono gratuito habilitado por la Comunidad de Madrid (900 102 112), donde el operador recogerá sus datos y trasladará esta información al servicio madrileño de salud

El lunes, segundas dosis de AstraZeneca en el Zendal

Por otro lado, el lunes se iniciará en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal la inoculación de segundas dosis de AstraZeneca (AZ) a personas mayores de 60 años que ya recibieron en su momento una primera dosis con esta misma vacuna y les corresponde ahora completar su inmunización según la pauta vacunal.



En cuanto al porcentaje de vacunados por franjas de edad, en el caso de la población mayor de 80 años ya se ha completado; el 95,6 por ciento de las personas de entre 70 y 79 años ya tienen al menos una dosis y el 90,8 por ciento la pauta completa.



Mientras, el 89,6 por ciento de la población con edad comprendida entre 60 y 69 años tiene ya la primera dosis y el 20,1 por ciento ha completado su inmunización.



Por su parte, en el tramo de 50 a 59 años el 71,2 por ciento ya tiene la primera dosis y el 19,8 por ciento la pauta completa.



En términos globales, el 45 por ciento de la población diana de la Comunidad de Madrid (a partir de 16 años de edad) tiene ya la primera dosis y el 23,7 por ciento está inmunizada completamente.