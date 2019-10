La Comunidad se compromete a dar solución a los problemas que generan las obras en la M-607

La Comunidad de Madrid se ha comprometido a mejorar la movilidad en los municipios del entorno de la M-607 afectados ahora por los retrasos en las obras de conexión con la M-40.

El colapso de tráfico que se produce cada día en este acceso a Madrid capital, y que padecen más de 100.000 vecinos, llevó a los ayuntamientos de la zona a solicitar una reunión urgente con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Se produjo este miércoles en un clima de cordialidad y lealtad institucional, dicen los protagonistas, pero sobre todo con el firme propósito de poner en marcha soluciones que pasan por mejorar el transporte público.

Díaz Ayuso aseguraba que es “consciente de los graves problemas” que vienen sufriendo desde hace tiempo los vecinos de estos municipios en sus comunicaciones con la ciudad de Madrid, y entendiendo que la situación requiere una solución urgente por parte de las administraciones públicas, afirma que es su voluntad "que la Comunidad de Madrid haga cuanto esté en su mano para procurarla”.

La presidenta ha valorado las propuestas de estos municipios: más autobuses de interconexión entre ellos y lanzaderas a las estaciones de tren. Pero para acometer actuaciones hace falta dinero. El Gobierno regional ha pedido un encuentro con Fomento para solicitar la financiación que se le debe a la Comunidad de Madrid.

EL BOALO, CERCEDA, MATELPINO, UNO DE LOS AFECTADOS

Uno de los alcaldes que ha acudido a la reunión es el de El Boalo-Cerceda-Matalpino. Javier de los Nietos ha explicado a COPE de la SIERRA cómo le afecta al municipio la saturación de tráfico en el acceso por la M-607. Y no hace falta llegar hasta Madrid, basta con quedarse en los centros de trabajo o estudios kilómetros antes. “A nosotros nos afecta porque muchos de nuestros vecinos van a trabajar a Colmenar Viejo o Tres Cantos, o a estudiar a la Universidad Autónoma en Alcobendas, y aunque no tienen que llegar hasta el nudo de la M-40 sufren los colapsos de tráfico igual. Se podría decir que le afecta a casi un 50% de nuestra población”, asegura De los Nietos, quien añade que “los vecinos que se acercan a la estaciones de Cercanías tampoco lo llevan mejor, la red en estas líneas no está ofreciendo un buen servicio, incluso algunos trenes no paran o llevan mucho retraso, como le trasladamos a la presidenta regional”.

El problema no solo se da con el tren, según denuncia el regidor. La red de autobuses interubanos no funciona con los horarios y frecuencias adecuados, hasta darse el hecho de que en algunas líneas, como la 720 o la 876, que enlazan Collado Villalba con el Intercambiador de Plaza de Castilla atravesando su municipio pasan repletos y muchos viajeros se quedan en tierra en la parada de Cerceda.

Asegura que “existe voluntad y concienciación de sus vecinos para el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado, pero el servicio deja mucho que desear”, de ahí que confíe en que las mesas de trabajo con las tres administraciones sentadas, Estado, Comunidad de Madrid y ayuntamientos, consigan sacar adelante soluciones.