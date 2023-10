Un compromiso PP-PSOE permite dar el visto bueno al desarrollo de Cantos Altos en Collado Villalba

Un compromiso entre PP y PSOE en Collado Villalba ha permitido que finalmente este jueves saliera adelante en el Pleno ordinario la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana necesaria para cambiar el sistema de ejecución en Cantos Altos y dar así vía libre al futuro desarrollo urbanístico en este sector, paralizado desde 2003.

Este terreno está calificado para uso comercial y zona residencial, con un 50% de vivienda protegida.

Será la iniciativa privada, los propietarios del suelo, los que lleven a cabo la dinamización de Cantos Altos con lo que, según la alcaldesa, saldrán ganando los vecinos, no solo por el desarrollo económico y la generación de empleo, sino porque se eliminará un foco de ocupaciónilegal en esta zona del municipio.

"Hay inmuebles que están llenos de okupas y son tránsito para el tráfico de drogas permanente. Lo que se está intentando con este cambio de ejecución, entre otras cosas, es que los okupas se vayan y, además, que ese sector se dinamice, y que lo hagan los propietarios mayoritarios del suelo para que a los vecinos de Collado Villalba nos cueste cero euros la dinamización, pero tenemos que velar, negociar y consensuar lo que allí se va a hacer, sobre todo en cuanto a vivienda protegida", ha asegurado en el Pleno Mariola Vargas.

La última vez que se llevó Cantos Altos al Pleno, hace dos años, los grupos de oposición se mostraron partidarios de que el desarrollo urbanístico se hiciera desde la iniciativa pública, salvo VOX, que apoyó entonces al Ejecutivo. Por eso la portavoz de esta formación no entiende ahora el giro del PSOE convirtiéndose en "socio puntual" del PP.

"Por supuesto que VOX está a favor de un municipio rico con inversión directa, con atracción de inversión, de crecimiento de empleo, y somos los máximos adalides de ello, pero cuando las cosas se hacen, y más en un tema de tantísimo calado, hay un requisito previo mínimo, que es hacerlo bien. Asistir en este foro, en este Pleno, que es público, a un pacto urbanístico PP-PSOE en 2023 como mínimo pone los pelos de punta", ha dicho Ana de Dompablo.

El portavoz socialista, Andrés Villa, ha defendido el desarrollo de Cantos Altos, un proyecto que impulsó el PSOE en la época de José Pablo González al frente del Ayuntamiento, y aunque hay muchos flecos pendientes, se da por satisfecho con haber arrancado del PP el compromiso de que todas las actuaciones urbanísticas que afecten a este proceso sean consensuadas.

"Esto es solo el punto de partida. Es evidente que siguen quedando muchas cuestiones abiertas y muchas aristas y vamos a tener que hablar, pero no solo PSOE y PP, esto tiene que ser algo de Corporación, donde nos sentemos todos los partidos políticos, pero no podemos bloquear un posible desarrollo económico para el municipio porque no se vaya a hacer exactamente como a nosotros nos gustaría que se hiciera. No podemos oponernos por oponernos", ha dicho Villa. Y su mensaje a VOX ha sido nítido. "Sentimos haberles quitado el protagonismo pensando en el futuro de la ciudad y si tienen alguna insinuación que hacer deberían hacerla en los juzgados".

La modificación aprobada este jueves implica, además, la cesión del 10% de suelo dotacional para el Ayuntamiento, así como la creación de nuevos viales e infraestructuras públicas sin coste para los vecinos, según ha explicado el edil del área, Adan Martínez. "Con este acuerdo se pone fin a un proceso que se ha alargado muchos años, es una iniciaitiva que beneficia a todas las partes: se desbloquea un terreno totalmente abandonado y paralizado para el desarrollo económico del municipio, se incorpora suelo dotacional público y, además, los costes de urbanización los asumen los propietarios, sin desembolso para las arcas municipales".

Han votado a favor PP y PSOE, VOX se ha abstenido y en contra Más Madrid y MCV Corazón Villalbino.

Una situación enquistada durante 20 años

Hay que recordar que la situación en Cantos Altos llevaba enquistada dos décadas. En 2003, gobernando el PSOE, la idea era que el Ayuntamiento expropiara los terrenos para desarrollar la zona desde el ámbito público. De hecho se iniciaron las primeras expropiaciones, pero nunca se llegaron a pagar, lo que acabó en juicios y con el Consistorio teniendo que indemnizar a los dueños.

Ahora la intención es que el desarrollo de estos terrenos lo hagan los propietarios mediante el sistema de Junta de Compensación.

El suelo, unas 10 hectáreas, abarca el lateral de la vía de servicio de la A-6 desde lo que fue la discoteca Testa hasta el antiguo supermercado Gigante. Una amalgama de fincas con viviendas en su mayor parte abandonadas y algunas ocupadas. También hay algunas empresas, además del campus de la UDIMA (Universidad Privada a Distancia).

Urbanísticamente se pueden desarrollar actividades comerciales, aunque no grandes superficies ni centros comerciales.