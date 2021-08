Cómo será la vuelta al cole: se estudiará el protocolo el día 25

El Ministerio de Educación se reunirá el próximo día 25, miércoles, con las comunidades autónomas para ajustar el protocolo anticovid en vigor durante el curso 2021-2022.



Según han explicado fuentes del Ministerio que dirige Pilar Alegría, la idea es aplicar el protocolo aprobado en mayo junto a Sanidad, con unas pequeñas modificaciones que se introdujeron el 29 de junio.



El próximo curso se mantendrán la mascarilla desde los 6 años y los grupos "burbuja" hasta los 12 años y la distancia podrá pasar de 1,5 a 1,2 metros.



Con esto último, se permite a las comunidades aumentar el número de alumnos por aula y regresar a las ratios prepandemia (cuando se desdoblaron clases), pudiendo en consecuencia prescindir de "profesorado covid" de refuerzo contratado el curso anterior.



El documento plantea escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio: 1 y 2 (nueva normalidad, menos de 50 casos por 100.000 habitantes) y 3 y 4 (de 150 a 250 casos por 100.000 habitantes y más de 250 casos).



Las medidas tendrán "un seguimiento constante desde el inicio de curso por si fuera necesario implementar nuevas", han añadido las mismas fuentes ministeriales.



Al igual que la última sectorial en la sede de Educación, la reunión tendrá carácter presencial y los consejeros autonómicos del ramo que no puedan trasladarse a Madrid se conectarán de modo telemático.



De acuerdo con dicho protocolo anticovid aprobado hace unos meses, los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso asegurando los servicios de comedor.



Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2, y en los umbrales 3 y 4.



Si de modo excepcional no se pueden cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.



En Educación Infantil (3-6 años) habrá grupos de convivencia estable, aunque en 5º y 6º de primaria se podrán conformar como grupos burbuja o manteniendo la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de reducir a 1,2 metros.



En las aulas de Secundaria habrá que mantener 1,5 metros de distancia aunque se puede flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión. En 3º y 4º curso, en los niveles de alerta 3 y 4, habría que implantar el metro y medio de distancia u optar por las clases al aire libre.



De manera excepcional se pasaría a semipresencialidad en estos dos últimos cursos de Secundaria.



En Bachillerato y Formación Profesional habrá una distancia dentro de clase de 1,5 metros, pudiéndose reducir a 1,2 metros si hay baja transmisión.



En relación con el uso de la mascarilla, será obligatorio a partir de 6 años con independencia de la distancia o la pertenencia a un grupo de convivencia estable.



En actividades al aire libre controladas en las que el alumnado respeta los 1,5 metros, se podrá valorar no usar la mascarilla durante esa actividad, sujeto a su vez a la evolución de la situación.



El curso 2020-21 acabó con el 99,9 % de las aulas abiertas y ninguna semana desde su inicio superó el 2 % de las clases cerradas.