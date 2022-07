"Va como un piojo": Detenido un conductor borracho en Villalba después de chocar contra una decena de coches

La Policía Local de Collado Villalba ha detenido a un varón que conducía con signos evidentes de haber consumido alcohol, después de provocar varios siniestros en Parque de La Coruña.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo, cuando el varón entraba en una de las calles de esta zona de la localidad a gran velocidad y chocando con varios vehículos, al menos una decena. Algunos de esos coches han sufrido graves daños tras los impactos.

Los agentes han dado el alto al conductor, que salía del vehículo con signos de embriaguez, y al que han reducido en la calle. “Porque me he chocado que sino, no me pilláis”, le ha dicho a la Policía una vez en el suelo.

Los vecinos no daban crédito a la escena, asomados a ventanas y terrazas. Han grabado varios vídeos de lo ocurrido, que han corrido como la pólvora entre otros habitantes de Collado Villalba. Alguno de esos vídeos ya acumula más de 1.200 visualizaciones en Youtube. “Va como un piojo”, comentaba su autor mientras grababa el momento de la detención.

??"Pues nada, aquí el causante que ha destrozado multitud de vehículos"



??‍?? Conductor que hace caso omiso a las señales de los agentes, circula a muy elevada velocidad



?????? Impacta con varios vehículos



?? Se niega a realizar la prueba ?? y NO posee permiso de conducir ??#PLpic.twitter.com/746ibTH0vV — Policía Local Collado Villalba (@PoliciaVillalba) July 10, 2022