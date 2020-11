La Comunidad de Madrid ya tiene listo su plan para poder realizar test de antígenos en las farmacias y espera ponerlo en marcha en diciembre. Todo dependerá de que el Ministerio de Sanidad dé el visto bueno al documento "cuanto antes”.

Las pruebas se harán a personas que no presenten ningún síntoma de covid 19, que determinará la Dirección General de Salud Pública y a las que se convocará vía SMS. Los resultados, tanto si son positivos como negativos, se volcarán en el Servicio Madrileño de Salud.

Se espera que unas quinientas farmacias se sumen a esta estrategia diagnóstica de la región para “apoyar la labor que se realiza en los centros sanitarios”, apuntaba Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.

Su participación será voluntaria y solo los farmacéuticos titulares, adjuntos, regentes o sustitutos de una farmacia, acreditados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, podrán realizar test, tras superar unos cursos de actualización de conocimientos.

La selección de las farmacias se llevará a cabo en base a una declaración responsable acerca de la disposición de espacios físicos, medios y materiales requeridos, gestión de residuos biológicos, así como el compromiso de cumplir con todos los protocolos establecidos.

Habrá dos modelos para llevar a cabo las pruebas: las farmacias que las realizarán durante el horario normal de apertura, en cuyo caso deberán disponer de un circuito de acceso a la zona acotada; o las que las realicen tras el cierre al público.

De cualquier modo, tienen que tener un área específica con ventilación natural o mecánica, que se desinfectará después de cada test, y una zona de información y entrega de resultados. El Servicio Madrileño de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos ya cuentan con una línea segura de conexión y acceso a información por lo que la confidencialidad de los datos está asegurada, según el consejero.

Para elaborar el plan, la Comunidad de Madrid ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid (Adefarma).

LAS CONDICIONES DE ILLA

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió el pasado 18 de noviembre a las comunidades que quieran hacer test rápidos de antígenos en sus farmacias que presenten un plan en el que aclaren "cómo quieren hacerlo", ya que por ahora la Comisión Europea exige que lo haga personal cualificado y siguiendo las instrucciones del fabricante.

"Esperamos que el Ministerio de Sanidad dé su aprobación a la mayor brevedad posible, y que podamos empezar cuanto antes. La pandemia no descansa y no podemos permitirnos el lujo de no sumar a las oficinas de farmacia en nuestra lucha para frenar la Covid-19", ha resaltado Ruiz Escudero.

SIGUIENTE PASO: EL 'AUTOTEST'

El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha explicado que el siguiente paso en la lucha contra el virus serán los denominados 'autotest' de saliva, que los ciudadanos podrán hacerse en sus casas. De momento, la Comunidad está en fase de validación de estas pruebas y el siguiente paso será buscar la manera de que las personas que se realicen ese autotest comuniquen los datos a Salud Pública.