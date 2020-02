Comienzan a perfilarse los Cursos de Verano de la Complutense en San Lorenzo, que tienen nuevo director

Pese a que quedan aún cinco meses para su inauguración, incluso un par para su presentación oficial, que será el 24 de abril, los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial comienzan a perfilarse.

Lo han hecho con la visita al Real Sitio del nuevo equipo directivo capitaneado por Víctor Briones, quien sustituye a Manuel Álvarez Junco.

Catedrático de Sanidad Animal y uno de los referentes en el conocimiento sobre el coronavirus en España, Víctor Briones asume el reto "con mucha ilusión".

"Creo que los cursos han languidecido un poco en las últimas ediciones y estamos tratando de relanzarlos, para lo que he conformado un nuevo equipo de colaboradores muy activo, muy especializado y con muchas ganas de generar contenidos de calidad y un ambiente entre los participantes de intercambio de experiencias y conocimientos", asegura el nuevo director.

AÑO GALDÓS Y BEETHOVEN, EN LOS CURSOS

Los Cursos de Verano ocuparán cuatro semanas, entre el 6 y el 31 de julio, en su trigésimotercera edición de la que Briones no ha querido 'destripar' la programación. "Todavía no es pública y no puedo revelar grandes cosas", ha dicho. No obstante, ha querido adelantar a COPE de la SIERRA que contarán con "escritores, científicos, artistas, habrá música de cine, novelistas históricos, algo relacionado con cambio climático, un contenido muy variado, rico y transversal" que espera tenga una buena acogida.

Además, ha anunciado que habrá algunas actividades dedicadas al escritor Benito Pérez Galdós, del que se conmemora el centenario de su fallecimiento, y a Beethoven, genial compositor alemán de cuyo nacimiento se cumplen 250 años en este 2020.

Como viene sucediendo en años anteriores, los Cursos de Verano tendrán 'multisede' como la Casa de la Cultura, el Hotel Miranda y, principalmente, la Universidad Escorial-María Cristina. Pero podría tratarse de la última edición en este formato, ya que fuentes municipales han señalado la intención de que los Cursos regresen en 2021 al Euroforum.