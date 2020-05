Comienza el reparto de alimentos recogidos en la Operación Kilo-COVID

2.158 litros de leche, 342 litros de aceite, 689 botes de tomate, 763 kilos de arroz... y así hasta 10 toneladas de alimentos no perecederos.

Todo un éxito de recaudación obtuvo la Operación Kilo-COVID, organizada por Cáritas Parroquial en San Lorenzo de El Escorial en colaboración con el Ayuntamiento y la asociación Restaura Escorial, que este miércolesha iniciado el reparto entre los vecinos que más están sufriendo las consecuencias de la crisis del coronavirus.

Una acción benéfica que se llevó a cabo la pasada semana y que se hacía muy necesaria porque en las últimas fechas se han multiplicado las peticiones de ayuda a través de Cáritas.

"Se nos ha duplicado el trabajo. De momento lo que tenemos son muchas personas acudiendo y manifestando la necesidad que tienen, estamos atendiendo muchas llamadas y por lo que vemos todavía vendrán más. De todos es conocido la situación de crisis económica que se nos viene encima derivada de la crisis sanitaria, hay muchas personas que se han quedado en paro que no perciben nada y van a necesitar una ayuda... Cáritas está para eso, para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad", ha contado a COPE de la SIERRA el párroco, el Padre Miguel Gómez.

Serán más de 200 las familias que se beneficiaránde la gran generosidad de los vecinos de San Lorenzo y El Escorial, algo que no ha pillado por sorpresa al Padre Miguel, quien confiaba en que la población se iba a volcar. "Sorprendido porque ha sido una cantidad de alimentos enorme, más de 10.000 kilos, pero no por la solidaridad de los vecinos. Aunque llevo poco tiempo aquí, lo he visto, que la gente está muy predispuesta a ayudar en las situaciones de dificultad", asegura.

Más de 80 voluntarios y empleados municipales trabajaron en esta recogida, que tuvo un total de 8 puntos de entrega entre hipermercados y tiendas de barrio tanto de San Lorenzo como de El Escorial.