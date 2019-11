Comerciantes y clientes, encantados con la nueva ubicación del mercadillo de Collado Villalba

A pesar de estar cubierto, de la llovizna que en algunos momentos han descargado esas nubes e incluso del fuerte viento que ha soplado, el ambiente este martes en el tradicional mercadillo de Collado Villalba era bastante positivo.

El traslado desde la Ciudad Deportiva al polígono industrial P-29 se ha notado y había mucho más público paseando y comprando en los puestos. Buenas sensaciones las que han transmitido en este primer día de la nueva ubicación los vendedores ambulantes.

"En la Ciudad Deportiva teníamos espacio de sobra, pero la ubicación no era la correcta, el tiempo que hemos estado allí los comerciantes hemos perdido mucho dinero. Aquí nos hemos apañado, el Ayuntamiento lo ha planteado muy bien", aseguraban algunos a COPE de la SIERRA. "Este sitio es mejor, se aparca bien y viene más gente, aunque los puestos sean más pequeños", decían otros. "Hay más ambiente, más movimiento... estamos contentos", coincidían todos.

También encantados estaban los clientes, a los que les resulta más cómodo ir a comprar al nuevo emplazamiento. Al mercadillo acuden muchas personas mayores que acostumbran a acudir caminando a todas partes, pero les costaba hacer el viaje hasta la Ciudad Deportiva.

"Yo fui tres o cuatro días porque me llevó mi hija en coche, si no, no habría ido porque pillaba muy lejos", apuntaba una vecina. "Me parece estupendo el sitio, mucho mejor que el otro. Que lo dejen aquí para siempre, dan ganas de que no vuelva a Los Belgas", comentaba otra. "Aquí sí, una alegría, es estupendo, nos viene genial, al lado de casa", decía un vecino.

El mercadillo está ubicado en el aparcamiento de la calle Formón, donde se instala el recinto ferial de las fiestas de San José Obrero del barrio de El Gorronal.

Pueden acceder a pie, en el autobús de la línea 3 -que deja a escasos dos minutos de este punto- y, si van en vehículo particular, podrán estacionarlo en dos parcelas de tierra que el Ayuntamiento ha habilitado como aparcamiento a la entrada del mercadillo y frente a la nave municipal, al final de la calle Entrevías.